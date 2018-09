Querétaro, Qro. El estado registra sobreoferta en el segmento de vivienda vertical y en las unidades horizontales que corresponden al rubro residencial, de acuerdo con la delegación Querétaro de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi).

Por tanto, la cámara trabaja en generar un estudio de mercado para detectar concretamente la oferta existente.

El presidente de Canadevi Querétaro, José Ricardo Torres Juárez, expuso que mientras hay un rezago en la construcción de vivienda de interés social, se ha generado una mayor oferta en el resto de las unidades.

“Vamos a hacer un estudio de oferta porque creo que estamos calentando un poco el mercado; hay ya demasiada oferta, hay muchas opciones en beneficio de los ciudadanos, pero nosotros como desarrolladores tenemos que tener cuidado para que eso no nos vaya a demeritar ni la calidad ni el tipo de vivienda que estamos construyendo”, explicó.

En tanto, el desarrollo de vivienda vertical, refirió, podría estar siendo mayor que incluso la demanda que se genera en la entidad.

“La sobreoferta que se está haciendo mucho es en la vivienda residencial-horizontal y en la vivienda vertical, tenemos apertura para la vivienda vertical, pero creo que todavía no estamos a la altura de las grandes urbes”, puntualizó Torres Juárez.

Los desarrolladores de vivienda vertical, declaró, deben ser mesurados para ejecutar proyectos de este tipo, con la finalidad de lograr que se coloque primeramente la oferta existente.

Si bien se ha incrementado la demanda de vivienda, la colocación se ha concentrado en vivienda de nivel medio y residencial, comentó el presidente de Canadevi Querétaro.

Por tanto, dijo, la industria inmobiliaria enfrenta dos fenómenos: la sobreoferta de vivienda de alto nivel adquisitivo y por el otro, la escasez de vivienda de nivel bajo.

Indicó que es necesario compensar las necesidades del mercado, incrementando la cimentación de vivienda para trabajadores de bajos ingresos.

Para elevar la construcción de viviendas de interés social, se planea una estrategia en coordinación con los gobiernos estatal, municipales y los desarrolladores, para establecer polígonos para cimentar estas unidades.

El encarecimiento de la tierra, afirmó José Ricardo Torres, es uno de los componentes que han limitado los desarrollos de viviendas económicas.

Meta

De acuerdo con Canadevi, para el año en curso se ha fijado la meta de construir 20,000 nuevas viviendas en la entidad.

En el periodo enero-agosto, el cumplimiento de la meta reporta un avance de 67.5%, con 13,500 viviendas cimentadas.

“La meta de construcción afortunadamente no es problema (...) El problema es orientar para que todo se coloque y el mercado no vaya a tener problemas y después no se cumpla en calidades, entregas, tiempo de respuesta”, precisó el especialista.

La delegación Querétaro del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores reporta que en los últimos dos años, el número de trabajadores con créditos autorizados incrementó 16.7%, pasando de 180,000 a 210,000 personas en estas condiciones de ejercer financiamientos para vivienda.

