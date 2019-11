Monterrey, NL. El desarrollo vertical es una solución a los problemas de movilidad urbana. Sin embargo, se requiere que la Iniciativa Privada (IP) participe para crear proyectos que incluyan a diversos sectores de la población y se mezclen distintos prototipos de vivienda.

En entrevista con El Economista, Bernd Pfannenstein, especialista en geografía urbana, desarrollo y producción del suelo urbano, explicó las características de este modelo.

“Lo interesante va a ser cómo lograr un modelo que empate con las características de infraestructura y servicios existentes, cómo optimizar el desarrollo habitacional de manera conjunta, mezclando distintos prototipos de vivienda y departamentos, y dirigido a distintos segmentos sociales para recuperar el tejido social y la funcionalidad urbana”, afirmó.

Esto se debe a que en general los proyectos verticales se han enfocado en la población de mayor poder adquisitivo, porque es la que está dispuesta a pagar más por mejor calidad de vida y funcionalidad.

También dijo que el desarrollo vertical debería ser orientado al transporte público, a dejar la dependencia del automóvil y lograr una convivencia entre espacios públicos y lugares de trabajo.

Más retos

El inconveniente es que la nueva agenda urbana dice que se debe diversificar, pero no dice cómo. Por ello, “la IP debe dar el primer paso, entender que la población más vulnerable no participa en esto (desarrollo vertical)”, explicó.

Y esta situación puede tener un impacto, porque al no planear bien el desarrollo vertical se aumenta el valor del suelo y se expulsa a los más vulnerables, ya que también esto incrementa el costo de las rentas.

Destacó que Monterrey es la ciudad con mayor emprendimiento y no es posible que la IP no se pueda mover, ya que el gobierno no puede actuar solo.

“Guadalajara va muy avanzado en temas de coordinación metropolitana. Es un buen ejemplo de planeación urbana”, sostuvo.

