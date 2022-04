Monterrey, NL. Para el 2025 las armadoras deben cumplir en realizar sus procesos con 100% de energías renovables, por ello es importante que el desarrollo de proveedores de Nuevo León esté enfocado en la sustentabilidad, recalcó Juan Carlos Meade, director de Cadenas Productivas de la Secretaría de Economía estatal.

“Un punto clave es la sustentabilidad, las armadoras no se fijan sólo en la calidad de las autopartes que se fabrican aquí. Si no cumplen con algo mínimo de sustentabilidad no las van a aceptar, aunque tengan certificaciones”, alertó.

Por ello, en la Expo Fabtech México, que se celebrará del 3 al 5 de mayo en Cintermex, se realizarán una serie de conferencias y encuentros de negocios.

Se llevará a cabo el panel Cadena de Suministro Sustentable como estrategia de negocio, en el que participarán Juan Carlos Meade; Clarissa Villarreal, gerente de Sustentabilidad de Heineken; Icela García, de Focus Factory Manager de Siemens, y Roberto Riva Palacio, gerente senior de Relaciones Institucionales y Sustentabilidad de Home Depot.

Otro panel en el que participará el director de Cadenas Productivas es El Rol de la Inversión Extranjera Directa en el Desarrollo de la Industria, en donde se hablará sobre una plataforma de vinculación que permita buscar oportunidades de negocio, la cual se pondrá a disposición de los proveedores.

El funcionario explicó que la plataforma estará diseñada “para todos los proveedores que se registren en Fabtech y quieran establecerse en el estado. Queremos poder mapear y que desde el exterior las empresas extranjeras puedan tomar una decisión más rápida para encontrar proveeduría especializada”.

Marcela Ordaz, directora comercial del evento, comentó que en esta edición 17 de Fabtech se involucrarán 350 empresas y 25 países estarán representados.

Destacó que Monterrey se está convirtiendo en un hub industrial, por ello esperan más de 8,000 visitantes calificados.

Entre los paneles que se presentarán el 3 de mayo habrá uno sobre Reingeniería Tecnológica a cargo de Clelia Hernández, directora de Nuevo León 4.0.

En tanto, el 4 de mayo se presentará una conferencia sobre satisfacer la demanda de herramentales, en el que participa Ricardo Coto, presidente del Nuevo León Tooling Cluster, y por la tarde se abordará el tema Tendencia en aceros para el sector metalmecánico y de manufactura, con Fernando Actis, de Ternium.

estados@eleconomista.mx