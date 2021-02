Querétaro, Qro. La crisis económica que viven los negocios locales, a causa de la emergencia sanitaria por Covid-19, sigue siendo una presión para que continúen operando, por lo que la tendencia es al alza en el número de establecimientos que han quebrado, de acuerdo con reportes de los socios de la Cámara Nacional del Comercio Servicios y Turismo (Canaco Servytur).

Actualmente, se reporta el cierre de 8% (1,600 negocios) de los 20,000 comercios que estaban afiliados a la delegación Querétaro, previo a la pandemia, informó el nuevo presidente de la cámara en el estado, Fabián Camacho Arredondo.

Al 15 de enero, Canaco reportaba el cierre de 6.5% de sus asociados, equivalente a 1,300 negocios afectados por la pandemia.

Los socios que han confirmado su cierre coinciden con el número de agremiados que no reanudaron su afiliación ante la cámara. “Con base en los socios que renovamos cada año, a partir del servicio de licencias de funcionamiento y trámites de protección civil, de 20,000 negocios que estamos representando, aproximadamente 8% de los que seguimos trabajando ya no están retomando el trámite en la cámara, en el diálogo que tenemos con ellos dicen que no están renovando porque han decidido emplearse en algún negocio o con algún familiar”.

Frente a las restricciones de horario y aforos que prevalecen en el estado, la delegación de la Canaco planteará a las autoridades locales que se extiendan los horarios de apertura, debido a que actualmente, en el escenario C, la mayoría está limitado a cerrar a las 17:00 horas.

Uno de los planteamientos será que se estudie la apertura de ciertos giros durante las 24 horas del día.

“Estaremos procurando que apliquen iniciativas novedosas como las de las 24 horas. Algo que hoy ha impactado mucho es el cierre a las 05:00 de la tarde para los negocios, cuando la dinámica laboral de muchas personas pues es hasta después de la hora de comida, cuando pueden comenzar a generar cierto tipo de consumo”, pronunció.

Análisis

También se analiza proponer a las instituciones sanitarias del estado que se cree un esquema de trazabilidad en los negocios, ante la detección de casos positivos de Covid-19 en los establecimientos.

“Por otro lado, estaremos buscando elementos que desde el comercio organizado brinden información y argumentos al Comité Técnico y autoridades en relación con que no es en los comercios donde se están generando los contagios y que se pueda ver en cierta medida una segmentación de los comercios que pueden seguir abiertos y que con las medidas pueden garantizar servicio y atención con todas las garantías”, comentó Camacho Arredondo.

En tanto, entre los retos que traza la cámara se enlista el de reducir la brecha de bancarización y digitalización que hay en los comercios, debido a que 15% de los asociados no opera con una cuenta bancaria formal, por lo que sólo manejan efectivo; aunado a que 40% no utiliza plataformas digitales dentro de sus procesos para comercializar. Ambos rezagos son parte de las líneas de trabajo de la nueva dirigencia de la cámara electa.

estados@eleconomista.mx