Monterrey, NL. A la reunión de los gobernadores del Noreste y Michoacán se añadieron Jalisco y Colima. Uno de los acuerdos fue trabajar para seguir una ruta legal para presentar la próxima semana a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una solicitud de pago de los gastos que han realizado las entidades federativas para atender la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, que no estaban contemplados en su presupuesto de egresos de 2020.

“Los estados acordamos seguir una ruta legal para presentar la próxima semana a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la solicitud del pago resarcitorio de los gastos transferidos por la federación a las entidades para la atención de la emergencia sanitaria, los cuales no estaban previstos en sus respectivos ejercicios fiscales para 2020”, indicó el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo.

En el caso de Michoacán dijo que han gastado 1,730 millones de pesos en cosas básicas para la infraestructura hospitalaria, sin incluir el incremento salarial para los médicos, ni el plan alimentario para personas en situación vulnerable.

Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, explicó que además de los 1,000 millones que ya tuvo que erogar la administración para atender la pandemia de coronavirus, se requieren otros 1,800 millones de pesos porque han aumentado el número de pacientes hospitalizados y el número de contagios.

“Fue y sigue siendo un error grave el abrir (la economía) hicimos esta reunión de carácter urgente tenemos que privilegiar la salud, por eso el costo o la inversión en el tema de salud va a crecer, porque tenemos que estar mucho más preparados, es decir, lo que teníamos previsto en nuestro sistema de salud iba de acuerdo a un calendario, pero fue cambiado por el decreto de la federación al aperturar la industria automotriz, minera y de construcción”.

“No estamos en desacuerdo con ello, vamos a necesitar más recursos y evidentemente la supervisión, imagínese Coahuila más de 300,000 trabajadores van a salir (la próxima semana), en Nuevo León 200,000, la supervisión sanitaria va a crecer, en eso no pensó la federación, quien tiene la obligación financiera con los estados”, argumentó Rodríguez Calderón.

Indicó que mientras en Estados Unidos cada trabajador que dejó de ir al trabajo se le dan 1,500 dólares mensuales, aquí se reparten despensas de 200 pesos semanales porque los estados no tienen recursos.

“Todo cambió, hay menos empleos y menos ingresos para el gobierno, nos preocupa que los que perdieron su trabajo no tengan una condición de hacia dónde voltear, y la federación esté diciendo no me quiero endeudar pero los estados si se deben endeudar”, recalcó el mandatario de Nuevo León.

Nueva Ley de Coordinación Fiscal

“Por eso hablamos de una nueva ley de Coordinación Fiscal, de una nueva normalidad, no solo la siguiente semana, aún con el cambio de la Ley de Disciplina Financiera los estados estamos ‘out’, en un centralismo aberrante, no queremos tener más dinero para gastarlo nosotros, en los estados las circunstancias son diferentes. De qué sirve tener la posibilidad de conseguir financiamiento si el banco te va a decir, qué tienes para garantizarme, si la única garantía son las participaciones federales y estas van en caída", dijo Jaime Rodríguez.

Consideró que el Fondo de Estabilización de los ingresos de las entidades federativas, es un dinero que los estados han ido ahorrando por años, para apoyar cuando disminuyen las participaciones, ahora hay un concepto donde se debe privilegiar la salud.

Por su parte, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, consideró que la propuesta de los legisladores de Morena de modificar la Ley de Disciplina Financiera para hacerla más flexible para adquirir deuda, y enfrentar los problemas que tienen hoy en día mismos que deberían ser resueltos por la federación, mientras que los estados los están resolviendo.

Recalcó que el Fondo de Estabilización de acuerdo a los datos que dio el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, alcanzarían para el primer trimestre de 2021.

rrg