Cancún, QR. Cozumel cerrará marzo de este año con un total de 132 cruceros, la cifra más alta desde la reactivación de la industria en junio del 2021.

La isla inició el año con 106 barcos y 143,300 pasajeros, mientras que para febrero continuó incrementando hasta los 113 atraques y los 176,080 viajeros, sin contar la tripulación.

Cabe recordar que, en junio del 2021 Cozumel reanudó la recepción de cruceros con sólo cuatro barcos, incrementando al mes siguiente con 14 y ya para agosto reportaba 29 llegadas. Durante septiembre volvió a incrementar hasta los 41 barcos, y en octubre cerró con 53, más 98 durante noviembre, para cerrar el año con 123 barcos durante diciembre.

Pese al incremento lento pero sostenido en esta actividad, las cifras de captación de los llamados hoteles flotantes aún se encuentran muy lejos respecto del primer bimestre del 2020, antes de iniciar la pandemia cuando atracaron 309 trasatlánticos y 918,823 pasajeros a bordo.

Esto significa que la isla apenas ha recuperado en los dos primeros meses del 2022 un 34.7% respecto de los niveles previos a la pandemia de Covid-19 hace dos años.

La isla cerró el 2021 con 353 barcos y 650,017 pasajeros, es decir, que entre junio y diciembre del 2021 la isla captó apenas 70.7% del total de pasajeros que llegaron en los dos primeros meses del 2020, antes de iniciar la pandemia.

El lento pero sostenido crecimiento de la isla se debe a la normalización de llegadas de las cinco principales navieras que atracaban en la isla desde antes de la pandemia (Norwegian Cruise Line, Carnival Cruise Line, Royal Caribbean, MSC y Disney Cruise Line), además de la incorporación de nuevas como la británica Virgin Voyages, filial de la aerolínea Virgin Atlantic, con su crucero Sacarlet Lady con capacidad para 2,770 pasajeros y 1,160 tripulantes, para el cual se presentó un espectáculo cultural tipo prehispánico de bienvenida.

Además de la llegada del crucero más grande del mundo, el Wonder of the Seas, apenas el pasado 14 de marzo con 4,394 pasajeros y 2,167 tripulantes.

Expectativas

Con el declive de contagios de Covid-19 a nivel internacional, no se esperan cancelaciones en los itinerarios de las principales navieras para este 2022, según lo ha adelantado el propio Bernardo Cueto Riestra, secretario de Turismo de Quintana Roo.

El funcionario comentó a El Economista en enero de 2022 que es decisión de cada naviera determinar si mantiene la operación de sus barcos o suspender sus itinerarios por cuestiones sanitarias, lo cual hasta el momento ha sido benéfico y ha dejado mínimas cancelaciones para la ínsula.

Esto luego de que se diera a conocer que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) de Estados Unidos emitieron un aviso de nivel cuatro para los viajes a través de cruceros.

El funcionario aseguró entonces que esto significa que no hay una suspensión de cruceros ordenada por la autoridad sanitaria ante la variante pandémica ómicron, sino que será cada naviera la que determine si continúa operando o no.

“Los CDC, desde el 25 de noviembre y hasta el 15 de enero emitieron una extensión temporal del marco para la orden de navegación condicional para los cruceros y permitió la navegación de estas embarcaciones entre esas fechas. Una vez que venza el plazo ya se anunció por parte de los CDC que se hará una transición hacia un programa voluntario por parte de las navieras.

“Esto incluye medidas para detectar, controlar y mitigar el Covid dentro de los cruceros. Ya se pronunciaron las asociaciones de navieras a favor de esta medida, que les permite asumir la responsabilidad y continuar operando bajo los más estrictos protocolos sanitarios; con esto, las eventuales cancelaciones serán estrictamente decisión de cada compañía”, explicó.

Asimismo, adelantó que la Secretaría de Turismo del estado ya ha buscado comunicación con representantes de las navieras para coordinar y reforzar los protocolos que desde junio del año pasado se han venido aplicando en los puertos como Cozumel y Mahahual, para garantizar seguridad sanitaria durante el ascenso y descenso de los pasajeros que arriben a los puertos del estado.

