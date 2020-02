Guadalajara, Jal. La epidemia de Coronavirus, que afecta principalmente a China, generó un retraso de dos a tres meses en proyectos de inversión de ese país hacia Jalisco.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de la entidad, Ernesto Sánchez Proal, dijo a El Economista que la inversión en una planta de autos eléctricos que el gobierno jalisciense busca atraer de China sufrirá un retraso por la emergencia sanitaria a causa del Covid-19, pero enfatizó que no se trata de una cancelación.

“Tenemos un retraso de dos a tres meses en el arranque de los proyectos de China porque no han podido venir ni los ejecutivos ni los ingenieros (...) No ha habido cancelación de proyectos; ha habido retrasos porque al final los proyectos los ejecutan personas, y si las personas no pueden viajar, los proyectos se retrasan”, afirmó el funcionario.

Sin embargo, aclaró que en el mediano y largo plazos proyectos de manufactura de empresas de Estados Unidos y Europa que hoy se encuentran operando en el gigante asiático serán traídos al estado.

“Estamos viendo un efecto positivo en el sentido de que muchas más empresas que tienen operaciones en China, sobre todo operaciones de manufactura, están decidiendo no tener todos los huevos en una sola canasta; están decidiendo mover al menos parte de sus operaciones a Norteamérica para balancear los riesgos”, comentó.

Detalló que la dependencia a su cargo ha recibido en las últimas cuatro semanas “una enorme cantidad de llamadas de empresas interesadas en venirse a México, que tienen operaciones en China, para balancear los riesgos”.

Sánchez Proal detalló que en el corto plazo la epidemia de Coronavirus sí traerá afectaciones económicas debido a que el retraso en el arribo de componentes provenientes de Asia tiene una afectación de entre 10 y 15% de las cadenas de suministros de la industria de manufactura avanzada.

“No se han interrumpido los embarques de China, pero hay regiones que producen algunos componentes en donde las fábricas sí están cerradas, específicamente Wuhan, y, si falta un tornillo, ya no se puede hacer toda la computadora, pero afortunadamente la afectación inmediata no es tan grande”, indicó el titular de Sedeco.

Insistió en que el efecto a mediano y largo plazos será positivo para, Jalisco porque las empresas se están replanteando las posiciones de riesgo.

“Europa y Estados Unidos tienen operaciones de manufactura grandes en China, y Jalisco es el mejor lugar para hacer manufactura avanzada en México y uno de los mejores de Norteamérica, y el clúster que tenemos de manufactura avanzada electrónica y el que se está conformando, automotriz, con visión al coche eléctrico, puede competir con cualquiera”, puntualizó Ernesto Sánchez.

En cifras

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, entre 1999 y el 2019, Jalisco captó 261.6 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED) proveniente de China, colocando al gigante asiático en el lugar 14 por país de origen.

La primera posición en el estado, durante el periodo de referencia, es de Estados Unidos (16,594.4 millones).

[email protected]