Querétaro, Qro. A través del programa Amigo Mipyme, 35 micros, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) recibirán asesorías para fortalecer sus capacidades frente al proceso de recuperación económica de la capital del estado.

La iniciativa la coordina el Centro Empresarial Querétaro de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la administración municipal de Querétaro; consiste en la otorgación de becas con un valor total de 430,000 pesos.

Los incentivos se brindarán por medio de consultorías en materias fiscal, laboral, ventas, marketing digital, comercio exterior, mismas que se impartirán en las instalaciones de Coparmex.

El dirigente estatal de Coparmex, Jorge Camacho Ortega, destacó que es fundamental generar esquemas de apoyo para acelerar el proceso de recuperación económica, debido a que cada empresa que logra salir de la crisis -expuso- es una fuente de empleo, de pago de impuesto y de derrama económica.

A nivel nacional, refirió, las mipymes tienen una importante contribución económica, al aportar 70% del empleo y 50% del Producto Interno Bruto (PIB).

En tanto, en la capital del estado, son mipymes 98% de las unidades económicas, cifra que llega a casi 50,000 unidades, detalló el secretario de Desarrollo Sostenible capitalino, Genaro Montes Díaz.

Durante su intervención, el presidente municipal, Miguel Parrodi, destacó la consolidación de la economía local y su contribución a que la capital ocupe el quinto lugar del ranking de American Cities of the Future 2021/22, publicado por el Financial Times.

kg