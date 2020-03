Querétaro, Qro. Frente a la propagación del coronavirus, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) sobresalen como el segmento empresarial más vulnerable para mantener sus operaciones.

Por tanto, resulta apremiante generar esquemas para incentivar la activación del mercado local, expuso la presidenta del Centro Empresarial Querétaro de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Lorena Jiménez Salcedo.

La empresaria pugnó porque se creen estrategias de trabajo para que a través de la tecnología y de implementar incentivos fiscales se permita potenciar el consumo local, con la finalidad de que los pequeños negocios puedan hacer frente a la contingencia.

“Que la economía en la medida de lo posible siga adelante, porque es importante que hagamos consciencia que el paro sigue siendo un tema de privilegios en México, no todo mundo puede parar, eso complica más la situación, por eso tenemos que empezar a generar ideas e incentivos. El tema del consumo local, apoyar a los pequeños negocios, creo que es una oportunidad y reinventarnos maneras de poder trabajar con ellos a través de que la tecnología, de las plataformas buscar el cómo sí”, declaró.

Tanto en México como en el estado, las mipymes representan al principal soporte de la actividad económica y de generación de empleos. Aunado a que, refirió, la contingencia afecta desde las pequeñas hasta las grandes firmas.

“Nosotros estamos para sumar y hacer distintas sinergias, para ver de qué manera no detenemos la economía, recordemos que la mayoría de la economía en México se sostiene por las pymes, entonces, vemos la preocupación de que si no se dan ciertos incentivos empiecen a sufrir las pequeñas empresas; las grandes empresas a su vez le dan derrama económica a muchas otras. Sí que exista un distanciamiento, pero con medidas muy bien pensadas, para no dañar en exceso a la economía”, agregó Lorena Jiménez.

El consumo interno —señaló— también podría ser alternativa para sustituir las materias primas que reportan retrasos en importaciones, principalmente provenientes de China, derivado del detenimiento de operaciones, lo que a la vez, ha mermado el intercambio del comercio exterior.

“Sí se han estado deteniendo algunas importaciones por parte de China, pero el mercado se tiene que seguir moviendo, entonces empiezan a hacer peticiones de otros lados; por eso creo que tenemos que verle el área de oportunidad a esto, para que podamos abastecernos de manera local lo más que se pueda. Pero sí es una realidad que empiezan a detenerse algunas producciones”, explicó.

Importancia

Las micro, pequeñas y medianas empresas representan uno de los principales pilares de la actividad económica estatal, dado que de las 85,804 unidades económicas contabilizadas en Querétaro, 98.2% son mipymes, de acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del Inegi.

En tanto que, en las mipymes se encuentra 62.7% de la población ocupada en el estado, más de 519,000 personas, detalla el Anuario Económico del estado, que emite la Secretaría de Desarrollo Sustentable.

En negocios queretanos

Estado y municipios refuerzan estrategias

Querétaro, Qro. Ante la contingencia derivada de medidas para prevenir la propagación del Covid-19, a nivel municipal y estatal se han delineado estrategias para la operatividad de los establecimientos, así como en materia sanitaria para enfrentar los casos que se presenten en la entidad.

El gobierno estatal anunció que se crea una estrategia en materia económica, integrada por cámaras empresariales y organizaciones de sociedad civil, que buscan crear propuestas para hacer frente a impacto económico. Se prevé que se brinde apoyo georreferenciado.

También se habilitará el Hospital General de Querétaro para concentrar exclusivamente a los pacientes de Covid-19, lo que implica hacer una reconversión hospitalaria, comunicó el gobernador Francisco Domínguez Servién.

Así como un centro de llamadas con 40 líneas de atención, durante tres turnos, contando con médicos del sistema estatal de salud.

De igual manera, se genera una página web para coordinar medidas solidarias entre la población y una aplicación móvil para autodiagnóstico.

El mandatario expuso que el objetivo es generar canales de comunicación y atención para que la población resuelva dudas y consulte síntomas, para evitar que colapse el sistema de salud del estado.

Añadió que se supervisará el adecuado aislamiento de las personas que padezcan Covid-19, se podrá ejecutar la vigilancia de los inmuebles y realizar verificaciones en los asilos y albergues.

“Las estadísticas indican que pronto pasaremos a la siguiente etapa, se requiera la atención de numerosos casos, será un periodo difícil”, indicó.

Entre las medidas que se han implementado en el ámbito local, en la capital de Querétaro la administración municipal anunció restricciones para la apertura de establecimientos.

A partir del viernes 20 de marzo se procedió con el cierre de operaciones de diversos giros, como gimnasios, escuelas, centros deportivos, clubes, guarderías, jardines de niños, balnearios, baños públicos, establecimientos con máquinas de videojuegos, entre otros.

