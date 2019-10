Querétaro, Qro. Ante la iniciativa de reforma del Ejecutivo federal que equipara la falsificación de facturas con delincuencia organizada, el Centro Empresarial en Querétaro de la Confederación Patrona de la República Mexicana (Coparmex) prevé promover acciones legales.

Esta medida también impactaría a las pequeñas y medianas empresas (pymes), afirmó Lorena Jiménez Salcedo, presidente de Coparmex Querétaro, tras señalar que el organismo empresarial reconoce que es necesario regular a los llamados factureros.

“Coincidimos y hemos denunciado desde siempre la competencia desleal que genera la existencia de los factureros, creemos en la ley y creemos en la construcción y ajuste de la misma para remediar todos estos males que tenemos; sin embargo, no creemos que la ley debe ser pretexto para vulnerar derechos de los contribuyentes cumplidos”, dijo la líder empresarial.

Jiménez Salcedo consideró que se debe cuidar que la legislación no sea un inhibidor de crecimiento económico e impacte a los contribuyentes formales. En tanto, Coparmex ha anunciado a nivel nacional que interpondrá amparos en contra de la reforma.

“La ley no debe inhibir el crecimiento económico ni afectar a este motor tan grande que tenemos en México que son las pymes, y es por ello que vamos a promover acciones legales a las que haya lugar y no para defender a los factureros ni mucho menos para incentivar la corrupción, sino para salvaguardar las garantías y derechos de esos empresarios y empresas que generan tres de cada cuatro empleos en nuestro país”, dijo Jiménez Salcedo.

Refuerzan seguridad

En tanto, en materia de seguridad, el empresariado local ha reforzado sus esquemas de vigilancia, tanto en físico como en el rubro de ciberseguridad.

La incidencia de robos y de intentos de extorsión ha instado a que constantemente incrementen sus medidas de seguridad, explicó Lorena Jiménez.

“Sí le están invirtiendo más a seguridad privada, pero ya tiene un buen rato que las empresas optan por esa otra protección, que siempre les decimos que sean empresas serias, capacitadas, dadas de alta; hay que revisarlo, pero eso no es un problema de ahorita, que no se ha tenido una estrategia clara, no sólo es un problema de México”, declaró.

La inversión en seguridad ha sido tanto en personal como en tecnología, dado que también se han presentado incidentes informáticos.

En este contexto, señaló que es necesario que el gobierno federal haga un cambio en su estrategia de seguridad, además de respaldar a las fuerzas armadas.

“A todos nos debería de preocupar la inseguridad. Creo que hacer un cambio en la estrategia es vital y es importantísimo; el tema de seguridad finalmente afecta a todos los ciudadanos, afecta a la economía por supuesto”, dijo.

En julio, en Querétaro 52% de las empresas de la confederación refirieron haber sido víctimas de delito en el último año.

Por medio de este indicador, Coparmex busca proporcionar una medida del grado de criminalidad al que están expuestas las empresas para operar.

A nivel nacional, 55.7% de los socios de Coparmex reportaron ser víctimas de delito durante el último año, lo que representa un aumento anual de 4.9 puntos porcentuales.

Los estados que tiene los mayores indicadores son: Morelos (75%), Guanajuato (71%), Colima (66%), Oaxaca (66%) y Tabasco (66%). Mientras que los de menor porcentaje son Chihuahua (37%), Coahuila (42%), Yucatán (43%), Nayarit (45%) y Tlaxcala (47 por ciento).

De acuerdo con el comparativo anual, en 23 entidades aumentó el porcentaje, al menos cinco de cada 10 empresas reportaron haber sido víctimas de algún delito en el último año; en tanto que las entidades que más aumentaron son: Colima, Tlaxcala y San Luis Potosí.

