Querétaro, Qro. A casi dos años de la pandemia de Covid-19, y el impacto que sus efectos han tenido en las unidades económicas, hay empresas que siguen paleando los estragos de la contingencia sanitaria.

El Centro Empresarial Querétaro de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) reporta que 50% de sus empresas todavía se encuentran en proceso de recuperación económica; además, aún enfrentan la acumulación de pasivos, explicó el presidente del organismo local, Jorge Camacho Ortega.

Frente a la pandemia, el año 2020 fue el periodo en el que se presentaron cierres de empresas, situación que no se replicó en el 2021; sin embargo, buena parte de las firmas inician el 2022 todavía en fase para recuperarse, expuso.

“No tuvimos reportes de cierre de empresas en el e2021, sí lo tuvimos en el 2020. (Ahora) la mitad está en procesos de recuperación, de grandes deudas, de empezar a pagar deudas, de comenzar a crecer, pero afortunadamente no hay cierre de empresas”, expuso.

La confederación cuenta con aproximadamente 600 empresas socias que radican en la entidad, en ramas tanto comercial como industrial.

Debido a la incidencia de contagios de Covid-19, refirió, algunas empresas han retomado el trabajo desde casa, con la finalidad de evitar brotes internos. Actualmente, las empresas mantienen esquemas híbridos de trabajo, es decir, tanto actividades a distancia como en los centros productivos.

“He observado que las personas que empiezan a tener sintomatología comienzan a trabajar en casa, eso empieza a suceder, como que ocurre de una manera natural, no se ha dejado de trabajar, los sistemas de trabajos siguen. Esa modalidad híbrida se está utilizando de manera responsable entre los mismo colaboradores”, apuntó.

De acuerdo con el empresario, no prevé que las nuevas alzas en contagios repercutan significativamente en las compañías como ocurrió en el año 2020.

“No veo que vaya a repercutir de manera importante como lo fue en el 2020. Creo que ya aprendimos a convivir con la pandemia y a manejarnos de esta forma responsable”, mencionó.

Alza en impuestos

Ante las alzas que este año presentan diversos impuestos locales, tal es el caso del aumento en el cobro del Impuesto Sobre la Nómina (ISN) y el reemplacado, el empresario refirió que a nadie le gusta un aumento en gravámenes, sin embargo, consideró que podría traducirse en mejores servicios públicos. “Para el ISN el impuesto aumenta de 2 a 3%, lo que implicará 1,000 millones de pesos más de recaudación”.

“No me gusta que me aumenten los impuestos, pero en el caso del reemplacamiento si contribuyo con mis 3,000 pesos, contribuyo a que se haga una gran bolsa de dinero y eso se me regrese en grandes servicios, en mejores sistemas de seguridad (…) Y en el caso del ISN las empresas contribuimos con esos 1,000 millones de pesos adicionales y se nos regresa en alumbrado público, en mejores vialidades”, expuso.

Tras la inconformidad que mostró la sociedad por el cobro del reemplacamiento, el gobernador Mauricio Kuri González, anunció que se extenderá de marzo al 31 de julio el pago de 1,631 pesos por las nuevas placas, monto que implica un descuento del 30 por ciento.

Al respecto, el dirigente de Coparmex planteó que habrá empresas que conforme sus posibilidades económicas, matricularán sus unidades de manera progresiva dentro de este periodo.