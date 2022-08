Monterrey, NL. El secretario de gobernación, Adán Augusto López, comentó que en 10 días estarán disponibles las conexiones técnicas de los concesionarios de Nuevo León, para que puedan aportar a la red de suministro de agua potable, principalmente a colonias marginadas que tienen grandes problemas en ocho municipios de la Zona Metropolitana de Monterrey.

“Estamos atendiendo las instrucciones del presidente de que no haga falta agua, queremos expresar nuestra solidaridad con quienes no tienen agua, con acciones a mediano y largo plazo, en tanto Sedena se unirá para llevar pipas a colonias no regularizadas para garantizar que nunca más falte el agua, con un esfuerzo del gobierno federal, estatal y municipios”, expresó el funcionario.

Aunque hay una gran disposición entre el gobierno federal y estatal no coinciden con los datos. Germán Martínez Santoyo, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), señaló que aún hay un déficit de abasto de 3,000 litros por segundo, que se va a abatir con convenios con el sector agrícola y la industria.

Se han conectado 40 industrias y han aportado entre 220 y 230 litros por segundo, esperamos llegar a 600 litros por segundo con la aportación de la industria. A partir de este lunes 1 de agosto empezó a dar servicio El Chapotal de donde se extraen entre 1,200 y 1,300 litros por segundo”.

Por otra parte, Conagua y Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey trabajan en la perforación y extracción, y rehabilitación de 220 pozos someros y profundos, de donde se estima obtener 1,500 litros por segundo adicionales, enfatizó Martínez Santoyo.

Adicionalmente Nuevo León y Sedena tendrán carros tanque para abastecer a zonas desprotegidas.

Cuando termine la construcción de la presa libertad y los trabajos del acueducto El Cuchillo II se obtendrán 1,500 litros por segundo y 5,000 litros por segundo, respectivamente, para abatir el déficit dijo el director de Conagua.

Los otros datos

Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda destacó que pedirá a Agua y Drenaje una tabla con todos los montos que se han obtenido para abatir el déficit, que en su opinión está a 20% de llegar al equilibrio, gracias a que han llevado 330 pipas a colonias donde no llega el agua y con el apoyo de 100 carros tanque de Sedena este mes podrán llegar a 500 pipas.

El mandatario recordó que en verano, la ciudad de Monterrey y su área metropolitana consumen entre 16,000 y 17,000 litros por segundo. Antes recibían 5,000 litros por segundo de las presas El Cuchillo, otros 5,000 de Cerro Prieto, y 3,500 litros por segundo de La Boca.

Al secarse Cerro Prieto y La Boca, el déficit era de 40%, sin embargo en junio y julio no llovió ni el 10% de lo esperado. Además el pasado 17 de junio se rompió el ducto que conduce el agua desde la presa El Cuchillo hasta la zona metropolitana provocando “que nos quedáramos en cero”.

“El distrito de las Lajas fue el primero en aportar 400 litros por segundo, la industria ha aportado 600 litros por segundo. Hoy estamos abasteciendo 12,500 litros por segundo y tenemos que llegar al equilibrio, queremos llegar a 15,000 para modular el servicio”, añadió Samuel García.

El decreto que publicó el presidente de la República el pasado viernes 29 de julio, indica que por ser causa de utilidad pública se ordena aprovechar temporalmente los derechos de agua existentes en Nuevo León, mediante reducción provisional de volúmenes concesionados para usos distintos del doméstico.

El gobernador agregó que se han entregado 500 cisternas en centros comunitarios del estado y en las 3,500 escuelas públicas se instalaron tinacos de 5,000 a 10,000 litros con apoyo de la industria.

“Se estima que en septiembre la lluvia estará 5% arriba del promedio que es de 160 milímetros de agua, con o sin lluvia vamos a salir de la crisis”, aseguró García Sepúlveda.