Puebla, Pue. El gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció que emitirá un decreto a más tardar este viernes para no permitir que la industria automotriz en Puebla encabezada por Volkswagen de Mexico y Audi no retomen actividades el 1 de junio ante la contingencia que se vive en la entidad por el alza de contagios por Covid-19.

“El tema de Volkswagen y Audi vamos a ver si cuando emita mi decreto lo respetan (...) para que ya de manera directa sepan la posición del gobierno. Qué más claridad quieren de lo que he dicho y recontradicho (...) no hay peor sordo el que no quiere oír”, puntualizó.

Reiteró que no hay las condiciones para que reinicie sus actividades esa industria, porque implica retomar prácticamente la movilidad y ello generaría más contagios, que entre miércoles y este jueves se vienen reportando de 120 por día.

El jefe del Ejecutivo del estado descartó que pueda haber, por el momento, alguna negociación para la reapertura de esas plantas de origen alemán, que entre ambas generan alrededor de 16,000 empleos, y en consecuencia la cadena de proveeduría.

El miércoles pasado, el propio mandatario daba a conocer que el lunes 25 de mayo, Volkswagen pretendía arrancar operaciones con un primer turno y desde la semana pasada estaba implementando cursos de capacitación para el personal que regresará.

También comentada ese día que estaba en manos de la Federación decidir si daba luz verde a la industria automotriz en Puebla para regresar a trabajar, asunto que ahora afirma que corresponderá a su gobierno frenar mediante un decreto que este jueves o a más tardar el viernes emitirá.

Barbosa Huerta sentenció que si las plantas alemanas quieren un decreto de la administración estatal para evitar que regresen, entonces así ocurrirá en estos días.

Romperán medidas

Ha dejado en claro que romper la “cuarentena” implicará que las medidas implementadas como el Hoy No Circula entre otras restricciones serán desobedecidas no solo por las empresas sino por la población en general, que señaló están retomando sus actividades pese a la difícil situación en que se encuentra Puebla ante la pandemia.

El Consejo de Salubridad General determinó que las industrias automotriz, construcción y minería dejarán el confinamiento para retomar actividades a partir del 18 de mayo, que en el caso de Puebla las armadoras y sus proveedoras lo harían en forma gradual para irse reincorporando a partir del 1 de junio.

Cuestionado sobre la crisis económica que organismos empresariales locales como Canaco y Coparmex señalan está ocurriendo y poner al borde la quiebra a algunos por la extensión del confinamiento, Barbosa Huerta no quiso contestar y solo dijo que respeta esa postura.

Por otro lado, llamó a los alcaldes que ayuden en vigilar que no haya un relajamiento de las medidas sanitarias hasta que se logre aplanar la curva de contagios, que en la zona metropolitana, conformada por 18 municipios, es donde existen más sobre todo en la ciudad respecto al interior del estado.