Tijuana, BC. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) en Tijuana calculó que las afectaciones por el cierre de la frontera, en las garitas El Chaparral y San Ysidro, alcanzaron los 134 millones de pesos.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) decidió cancelar operaciones en ambos puertos fronterizos en los cruces vehiculares y peatonales, uno en sentido de Tijuana hacia la Unión Americana y el otro al revés; es la tercera ocasión en el que el gobierno anglosajón suspende actividades en menos de una semana.

Sin embargo, el presidente de Canaco Servytur, Mario Escobedo Carignan, explicó que pese a los cierres previos fue éste último el que tuvo más impacto para los comerciantes, principalmente para aquellos que están situados en el área que colinda con las dos garitas, ya que los vendedores no tuvieron clientes.

"La parte que nos preocupa es los desmanes, como el que se dio el día domingo, que tiene una afectación directa en la economía de la ciudad; le costó a la ciudad 134 millones de pesos, 5 millones de pesos en la demora para salir de Tijuana y para ingresar a Tijuana, y 129 millones de pesos en tema comercio, servicios y turismo”, lamentó.

"Lo que no podemos calcular es qué tanto le pega a la imagen de la ciudad, cuánta gente no vendrá hoy, creyendo que a lo mejor y vuelven a cerrar la línea o no vendrán el fin de semana que entra creyendo que van a volver a cerrar la línea", subrayó.

Según la Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés) el puerto de San Ysidro es el más ocupado en América del Norte, está abierto las 24 horas de los siete días de la semana y actualmente procesa diariamente unos 50,000 cruces de vehículo y 26,000 a pie.

Pero además, el cierre no sólo afectó a los comercios situados en territorio mexicano, ya que la Cámara de Comercio de San Ysidro reportó que 45% de sus clientes son residentes de Tijuana que cruzan hacia Estados Unidos, principalmente los fines de semana, para comprar sus despensas o artículos en aquel lado de la frontera.

El presidente del organismo empresarial, Jason Wells, dijo que aún no calculan el monto de afectaciones, pero el cierre de la frontera implicó que al menos ese día que pararon actividades alrededor de seis horas las ventas cayeron hasta 50 por ciento.

El cierre de las garitas entre México y Estados Unidos es considerado como un desastre comercial para ambos lados de la frontera, ya que se pone freno al repunte registrado hace una semana por el investigador del Colegio de la Frontera Norte, Alejandro Díaz Bautista.

