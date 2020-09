Querétaro, Qro. Ante el aumento de casos positivos por Covid-19 y la alerta del subsecretario de Prevención y Promoción de Salud federal, Hugo López-Gatell Ramírez -respecto al riesgo de que la entidad retorne al confinamiento-, el sector comercio del estado refiere que en materia económica sería fatal que los establecimientos vuelvan a cerrar.

Regresar al semáforo de riesgo epidemiológico en color rojo sería catastrófico para los comercios que han retomado una reactivación paulatina, refirió el presidente de la delegación Querétaro de la Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), Carlos Habacuc Ruiz Uvalle.

Sin embargo, reconoció que ha habido un incremento de casos positivos por Covid-19, aunado a que el aumento de la movilidad -agregó- es un factor que incide en los contagios.

“Estamos en medio de una situación de salud muy complicada y también económica, en el comercio y la representación de la Canaco ha visto por la salud, sabemos que aumentar la movilidad en el tema comercial de los eventos en automático nos va a generar un problema mayor de revertir a un semáforo rojo, eso sería catastrófico para todos los negocios”, pronunció.

Respecto al señalamiento federal, el empresario reconoció que ha habido una tendencia al alza en los contagios; en tanto, argumentó que no se registran picos tan altos como en otras entidades del país.

De acuerdo con el presidente delegacional, encuestas internas de la cámara arrojan que la población percibe un mayor riesgo de contagio en reuniones sociales y no en establecimientos comerciales.

“Reconozco que ha habido una tendencia al alza, no con los picos de otros lugares, pero sí con una tendencia al alza que estaba considerada y que hemos trabajado en la parte del comercio con todo nuestro esfuerzo para que esta alza, por lo menos no sea por una afectación en los comercios. Entonces, a nosotros sólo nos queda seguir trabajando, seguir trabajando con las autoridades para que el semáforo se mantenga, que mantengamos números estables (...) Hasta el momento no hay condiciones para volver al semáforo rojo como lo comenta, pero vamos a seguir trabajando y en contacto con las autoridades”, declaró.

Referente a las proyecciones de derrama económica en el marco de la conmemoración del Día de la Independencia, el empresario agregó que no es momento de hablar de estimaciones económicas, dado que para esas fechas será necesario que el comercio sea en favor de privilegiar la salud de la población.

De acuerdo con los registros epidémicos del estado, al cierre del 8 de septiembre, la entidad acumula 7,599 casos positivos de Covid-19, tras sumarse 75 nuevos en el último día y mostrando una tendencia al alza de manera acelerada, detalla el informe de la Secretaría de Salud. Además de acumular 863 defunciones, con una tendencia estable, sumando seis en el último día.

El subsecretario federal refirió el pasado martes que la entidad ha mostrado grandes variaciones, pero con indicadores en ascenso.

A partir del 17 de junio, el estado transitó a semáforo naranja por disposición estatal, derivando en la apertura de diversos giros, posteriormente a partir del 1 de septiembre, el estado avaló la reactivación -con restricciones sanitarias y de aforo- de nuevas actividades económicas ligadas a la cultura, turismo y deporte.

Cierre temporal de gimnasios

Los establecimientos relacionados con actividades deportivas son uno de los giros que también se han visto impactados por la crisis económica y la emergencia sanitaria, derivando en el cierre permanente de al menos 22 gimnasios, expuso la presidenta de la Asociación de Fisicoculturismo, Fitness y Centros deportivos de Querétaro, Gemma Mirella Ponce Solares.

La organización de gimnasios reporta pérdidas por seis millones de pesos durante los casi cinco meses que permanecieron cerrados.

En la entidad -precisó- se contabilizan 560 gimnasios, 20% se encuentran cerrados de manera temporal. A través de los negocios se emplea a 2,500 personas, mismas que se han podido mantener en sus fuentes de empleos y en otros casos, se han colocado en actividades relacionadas al sector.

“Han cerrado en definitiva alrededor de 22 gimnasios, realmente sí se ha visto afectado. Los gimnasios están operando a 30% (...) Permitimos sólo rutinas de 1 hora 20 minutos y establecemos horarios para deportistas, para deportistas de alto rendimiento se requiere más tiempo, pero fue el tiempo que se determinó entre todos los gimnasios”, declaró.

Los establecimientos de estos giros generaban, antes de la pandemia, una derrama económica mensual de 10 millones de pesos, reportando mermas de 70% tras la reapertura de los negocios.

