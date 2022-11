Comercios en Puebla tuvieron un respiro con el aumento de ventas; evitaron pérdida de empleos

Puebla, Pue. Comercios del Centro Histórico dijeron que el incremento de ventas de 30% en los establecimientos durante el segundo semestre ha dado un “respiro” para evitar la pérdida de entre 20 y 30% de empleos.



El presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, José Juan Ayala Vázquez, dijo que es positivo el balance y que así se debe mantener en lo que resta del año, pensando que el 2023 debe ser muy diferente económicamente respecto a los dos años anteriores.



No obstante, reconoció que no hay las condiciones para generar nuevos puestos de trabajo en este momento, ya que lo prioritario es conservar los más que se puedan en comercios.



Destacó que los negocios han cumplido a cabalidad las disposiciones sanitarias para que no se genere un rebrote de contagios por Covid-19, lo cual se refleja en mejores ventas al incrementar las actividades.



Ayala Vázquez con 1,300 representados que generan 2,500 empleos, consideró que El Buen Fin, a realizarse del 18 al 21 de noviembre, ayudará a cerrar el presente año con mejores ventas, pero sin compensar los ingresos que se dejaron de tener entre el 2020 y gran parte del año pasado.



Confió en que siga a la baja la cifra de contagios de Covid-19, siempre y cuando se mantenga el comportamiento social pese a que se han ido flexibilizando las medidas sanitarias.



Indicó que al no tener comercio informal en el Centro Histórico, se debe reflejar en mayores ventas para El Buen Fin, y que se amplíe esa buena racha hasta la temporada navideña.



“Si alcanzamos las metas de ventas proyectadas, nos ayudará a sobrellevar la cuesta de enero que se prolonga hasta marzo, pero tampoco podemos afirmar que el próximo año sea mejor, aunque sea nuestro anhelo, ya que dependemos de muchos factores”, ahondó.



Aseveró que también el sector requiere la apertura de más créditos para poder fortalecerse en mercancía, ya que los bancos se han cerrado a darles préstamos, por considerarlos de alto riesgo.



