Puebla, Pue. El comercio formal espera un repunte en ventas de 10 a 15% durante la temporada decembrina, aunque no se alcanzarán los niveles de consumo prepandemia, informó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), Marco Antonio Prósperi Calderón.

Explicó que este sector se encuentra optimista en cuanto a la reactivación económica para el 2022, aunque sería después del primer bimestre; sin embargo, con las ventas de fin de año esperan generar ingresos suficientes para soportar “la cuesta de enero”.

Puntualizó que en la época decembrina sube el consumo, por lo que se espera un repunte en las ventas tras meses complicados a causa de la pandemia.

El dirigente admitió que los negocios se surtieron poco en mercancía, porque en el 2020 hubo poca actividad y lo que tenían de productos los han ido sacando conforme a la temporada, sin que sea diciembre la excepción.

Destacó que la reapertura total de las actividades devolvió la confianza a las personas para salir a pasear y de paso comprar.

Prósperi Calderón dijo que negocios de ropa, zapaterías, juguetes y electrodomésticos son los que más tienen ventas en esta época del año, mientras que en otros rubros fuera de la temporada están con ingresos menores.

Indicó que las familias poblanas están recurriendo al crédito para hacer sus compras, pero están midiendo sus gastos para no generar una deuda.

“En este momento, lo importante es vender lo que se pueda, porque iniciando enero la actividad comercial caerá de manera natural por la cuesta enero, situación que ahora con la pandemia nos obliga a tener un buen ahorro”, ahondó.

Confió en que no se dé un repunte de casos de Covid-19, pero dependerá de la propia gente que no se relaje en las medidas sanitarias para no afectar las actividades comerciales.

