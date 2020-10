Guadalajara, Jal. Pese a que el comercio, los servicios y el turismo en Jalisco se encuentran en etapa de recuperación, luego de la suspensión de actividades no esenciales por la pandemia de Covid-19 a mediados de marzo, empresarios de esos rubros alertan sobre el riesgo de que los negocios formales migren a la informalidad.

“Estamos preocupados por los pocos incentivos que hay para mantener la empresa formal. Hoy, hay más incentivos, algunos perversos, para brincarte a la informalidad”, dijo a El Economista, el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Xavier Orendain De Obeso.

“Ahí es donde necesitamos una verdadera política de estado, donde dejando bien claro que no estamos pidiendo dádivas ni apoyos, sí haya un incentivo a la formalidad”, subrayó el empresario.

Añadió que el sistema tributario mexicano no está dando facilidades a las empresas y negocios formales, por lo que para muchos es más atractivo migrar a la informalidad.

“Como no está habiendo facilidades en el sistema tributario, pues evidentemente la política tendría que venir desde el gobierno federal y no lo digo como un ataque, simplemente, si todo el andamiaje fiscal depende de la Federación, pues la Federación tendría que generar los mecanismos para que no sea más fácil hoy vender en la informalidad que vender formalmente”, subrayó.

Proyección

Pese a la caída en ventas, e incluso cierre de establecimientos a causa de la crisis sanitaria, el comercio organizado de Jalisco prevé una recuperación del sector durante el último trimestre del 2020.

“Estamos de pie, sin duda afectados, mermados por la pandemia, aprendiendo a coexistir con ella (...) Yo creo que Jalisco va a cerrar el año con creación de empleo positiva, si lo medimos como trimestre; vamos a cerrar el año con un crecimiento mayor a la media nacional”, indicó Xavier Orendain.

El presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara indicó que la edición 2020 del Buen Fin que se prolongará por 11 días, del 9 al 20 de noviembre, ayudará a la recuperación del sector y permitirá evitar las aglomeraciones. También anticipó que los comerciantes locales apostarán por las ventas en línea.

“Tenemos nuestra plataforma Mercalisco.com que sigue siendo gratuita para las empresas que se han sumado, ya son más de 900; esperemos que en las próximas semanas todos se den de alta en la plataforma de pagos para que, hacia finales de octubre, ya todos tengan la oportunidad de vender en línea y que tengan estas dos posibilidades de venta, física y en línea”, puntualizó.

