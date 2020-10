Monterrey, NL. Ante el freno de los permisos para importar combustibles, abrir gasolineras, proyectos eólicos, solares y terminales de abastecimiento, el Clúster Energético de Nuevo León hizo un llamado para unirse y hacer un pronunciamiento al gobierno federal, para que consideren que es un sector estratégico y no se debe frenar.

“Hay muchos proyectos que están pendientes de inversión, que planteó la Iniciativa Privada en vista que de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) no tenían recursos, tampoco se los han autorizado, a pesar de que el estado no va a invertir”, comentó a El Economista, César Cadena Cadena, presidente del Clúster Energético de Nuevo León.

Expuso que “hay una reversa de facto de la Reforma Energética, no te autorizo la documentación que incluiste, de hecho, hay una solicitud de un diputado de Oaxaca para darle prioridad y exclusividad a Pemex”.

El problema es que no han cambiado las leyes y no están aplicando las leyes vigentes, eso provoca que muchos proyectos y permisos estén detenidos, dijo.

Aunque no tiene estimado el impacto económico, hay proyectos de terminales de almacenamiento y gasolineras que no les han dado los permisos, plantas eléctricas y ductos que no están autorizados.

En cuanto a la posibilidad de que las empresas extranjeras y nacionales retiren su inversión ante este panorama de incertidumbre, expuso que las firmas que ya tienen inversión en el estado o en el país tienen que seguir un procedimiento para conservar su operación.

“Las empresas que no han construido definitivamente no lo van a hacer mientras no haya una certeza legal, los que ya estamos, tenemos que defendernos buscar que nos den la autorización correspondiente. Las nuevas empresas definitivamente no se están instalando”, detalló el dirigente.

