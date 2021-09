Además de precisar que se debe revisar la situación financiera de cada una de las alcaldías por los cambios de administraciones que se vienen, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó que se vaya a generar un incremento presupuestal en lo que queda de este 2021 para las demarcaciones.

Derivado de las últimas peticiones de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNACDMX), sobre que se les incrementen los recursos presupuestales para el último trimestre de este año para enfrentar los pendientes, la mandataria local indicó que no es posible darles más dinero.

Además, refirió que los nuevos ediles tienen que apegarse al Presupuesto de Egresos que fue aprobado por el Congreso local para este año.

“Lo que sí no hay, ni para el gobierno central, ni para ninguna otra entidad, es un incremento en los recursos porque sencillamente no hay recursos; no es que tengamos una caja guardada”, expuso.