Cerveceras artesanales en Puebla recuperan ventas y empleos tras la pandemia

Puebla, Pue. El presidente de la Asociación de Cerveceras de Puebla (Acerpue), Alberto Soto Fuentes, reportó que durante el presente año han logrado una recuperación de 70% en las ventas, luego de que se desplomaran a 20% por el inicio de la pandemia y que hasta el 2021 solo mejoraron en lo mínimo.

Indicó que se han recuperado 200 empleos perdidos de los 500 que generan 35 marcas en Puebla por producción y distribución, al retomar actividades a 100% bares y restaurantes desde principios del 2022.

El dirigente refirió que sin excepción todos los pequeños empresarios cerveceros estuvieron casi parados al no tener canales de distribución en ese momento del pico de contagios de Covid-19, ya que los restaurantes, que son los que más compran, estuvieron cerrados o solo vendían alimentos para llevar.

Recordó que desde el 2017 venían generando 10 millones de litros anuales, con un crecimiento promedio de 15%, cantidad que desde el 2020 por la pandemia se había perdido, aunado a que los contratos de proveeduría se debieron parar.

En este tenor, puntualizó que las materias primas; cebada, lúpulo y levadura son importadas de Estados Unidos, Alemania y Sudamérica, ya que en el territorio mexicano están acaparadas por las grandes empresas mediante agricultura por contrato.

Soto Fuentes destacó que estos productos se venían encareciendo desde hace tres años, lo que propició que el precio de la bebida por botella subiera 30 por ciento.

El consumo promedio es de tres cervezas, por lo que quienes son clientes frecuentes, saben que a pesar del alto costo que pagan, ya que cada botella cuesta entre 40 y 45 pesos, a cambio reciben un producto de calidad”, dijo.

El empresario destacó que esta recuperación es positiva para el sector y que esperan se llegue a 100% en la recta final del 2022, como estaban antes de la pandemia, sin aún proyectar generar más empleos nuevos respecto a los recuperados.

No obstante, dijo que siempre está la incertidumbre por los rebrotes del virus, ya que no venden en tiendas de conveniencia o supermercados, debido a que es demasiada la exigencia en volumen y sino no tienen la capacidad para abastecer a todos, han preferido mejor a los restaurantes y bares.

estados@eleconomista.mx

kg