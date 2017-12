Querétaro, Qro. Para noviembre del 2018, en Querétaro se prevé instalar el Centro de Conciliación, un organismo estatal que deriva de las modificaciones previstas en la reforma en materia de justicia laboral.

El secretario del Trabajo del estado, José Luis Aguilera Rico, explicó que aún no se define el monto de inversión que requerirá el centro, sin embargo, a nivel nacional la transición planteada en la reforma implicará una inversión promedio de 7,000 millones de pesos.

Expuso que entre los acuerdos que se han logrado, previo a la aplicación de la reforma en justicia laboral, destaca el de permitir la permanencia de los trabajadores de las juntas locales de Conciliación y Arbitraje, para continuar con los 35,000 expedientes de conflictos laborales con los que cuenta la dependencia estatal.

El Centro de Conciliación comprendería un consejo, que a la vez nombraría conciliadores a fin de negociar los conflictos antes de que se proceda a una demanda laboral y evitar la carga de expedientes al Poder Judicial.

“Habría dos entes en una forma muy explícita, lo que yo (Secretaría del Trabajo) tengo con 35,000 expedientes, y si inicias una demanda laboral nueva ya no irías conmigo sino con el Poder Judicial, aunque eso será no sin antes agotar el centro estatal de conciliación que dependería de nosotros directamente (...) Si el centro no resolviera un asunto entonces se iría al Poder Judicial”, pronunció Aguilera Rico.

Capacitación

Durante el próximo año se abordaría la conformación del centro estatal y la capacitación a la que se deberán someter los empleados del Poder Judicial, a fin de captar los nuevos expedientes de conflictos laborales.

La reforma en materia de justicia laboral al Artículo 123 de la Constitución indica que, antes de acudir a los tribunales laborales, tanto los trabajadores como los patrones deberán acudir a la instancia conciliatoria, que en el ámbito local estará a cargo de los centros de Conciliación especializados.

“Dichos centros tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios. Contarán con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirán por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad”, detalla la reforma.

El funcionamiento y la integración del centro se determinarán a través de leyes locales.

“(El centro) tenemos que arrancarlo en noviembre del 2018, como lo marca la propia reforma laboral, lo que estamos esperando hoy en día es que se revise solamente lo de la iniciativa de ley de todos los estados de la República”, agregó el titular de la Secretaría del Trabajo.

Para el siguiente ejercicio fiscal, la dependencia estatal presupuestó el mismo recurso que en el 2017, con los mismos trabajadores, a fin de resolver los cerca de 35,000 expedientes con que actualmente cuenta la dependencia y que se captaron a través de las juntas locales de Conciliación y Arbitraje.