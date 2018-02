Uno de los días más esperados, para algunos, es el día del amor y la amistad, durante esas 24 horas los mexicanos se demostrarán su cariño de diferentes maneras, ya sea mediante obsequios o cenas románticas; sin embargo, dejarse llevar por las emociones ese día podría traerle consecuencias a su bolsillo, coinciden los expertos.

Según una encuesta elaborada por la comparadora de servicios financieros ComparaGuru.com y la empresa de estudios de mercado Brad.Feebbo en febrero del 2018, entre las principales formas en las que los mexicanos celebrarán este 14 de febrero están las siguientes: con una cena romántica (47.4%), dar un regalo como muñecos, chocolates, globos, entre otros (28.3%), realizar un viaje en pareja (8.3%) y salir con amigos (7 por ciento). Por otro lado, 9% asegura que no celebra la fecha.

Asimismo, se especificó en el sondeo que más de la mitad de los mexicanos (56%) explicó que establece un presupuesto para esta fecha. Bajo ese sentido, 32.2% de los encuestados refirió que destinarán de 100 a 500 pesos para el gasto de ese día; 40%, de 500 a 1,000 pesos; 20.5% gastará el día de San Valentín de 1,000 a 2,000 pesos y sólo 7.3% piensa destinar más de 2,000 pesos.

Por otro lado, las formas de pago que se ocuparán son otro tema relevante, pues 69.6% de los encuestados afirmó que lo haría con efectivo, 17.1% ocupará la tarjeta de crédito y 13% hará efectivos sus gastos mediante la tarjeta de débito.

En el sondeo realizado en febrero del 2018 participaron 300 personas mayores de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos y residentes en todo el país.

El error muestral es de 5.6% y el nivel de confianza es de 95 por ciento.

EL AMOR, LA CONFIANZA Y LAS FINANZAS EN CASA

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del 2016, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México, 58.1% de la población está casada o en unión libre, 31.4% está soltera y 10.5% está separada, divorciada o viuda.

De las parejas que viven en el país, 70.3% asegura que ambos trabajan, 27% comenta que solamente uno trabaja y únicamente 2.7% dice que ninguno trabaja, de acuerdo con el sondeo de la comparadora de servicios financieros.

Respecto al salario de su pareja, 80.7% declara que sabe cuánto gana su pareja, 8% no sabe este dato, 7% comenta que su pareja no tiene trabajo y 4.3% afirma que no platican del tema.

“Como pareja, los mexicanos aseguran administrar el dinero de las siguientes formas: juntan el dinero de ambos para realizar pagos (40.7%), dividen los gastos (33.3%), utilizan el sueldo de uno para los gastos cotidianos y el otro lo ahorran (10.3%), no planean e improvisan de acuerdo con la situación (10%) y cada quien paga lo suyo (5.7%)”, explica la comparadora en un comunicado.

Sobre el uso de la tarjeta de crédito en pareja, 47.1% de los mexicanos asevera que utiliza la tarjeta de su pareja para gastos de la casa, 35.5% afirma que cada quien utiliza su plástico, 9.3% otorgó una tarjeta adicional para su pareja y 8.1% emplea la tarjeta de su pareja para comprar lo que desea.

ESTABLEZCA LOS ROLES FINANCIEROS

Para Principal Financial México, pequeñas acciones como lo puede ser establecer roles financieros y aclarar prioridades representan un gran beneficio a la vida en pareja, de hecho, San Valentín es un buen pretexto para fincar un patrimonio en común.

La firma recomienda establecer roles financieros si recién comienzan su vida en pareja; es decir, tener claro quién pagará qué; uno puede pagar la renta, mientras que la otra persona paga los servicios o quizá prefieran dividir todos los gastos a 50% entre ambos.

Asimismo, la compañía especialista en ahorro e inversión exhorta a crear un fondo en conjunto, definiendo la cantidad que cada uno aportará quincenal o mensualmente e invertirlo para un objetivo en común o para disfrutarlo en propósitos como próximas vacaciones.

Es importante considerar que los objetivos financieros de la pareja pueden ser muy diferentes, por lo que sugiere analizar cuáles son estas metas y establecer si son a corto, mediano y largo plazos para alcanzar un acuerdo sobre a cuál darle mayor prioridad, cuál será el objetivo en común y cuál es el proyecto personal.

El siguiente paso será definir qué estrategias pueden poner en práctica para alcanzar aquellos que son en conjunto, destaca Principal.

Expone que una buena forma de ahorrar gastos en el hogar es recurrir a las suscripciones o programas familiares, tales como los planes de servicios de TV o música por streaming; incluso si contratan un seguro de gastos médicos mayores, es posible que un plan familiar sea más barato que contratarlo individualmente.

Con los ahorros pasa lo mismo: si en lugar de ahorrar de forma separada, integran sus fondos, es posible que tengan acceso a servicios financieros que sean más atractivos, en función de los rendimientos.

Finalmente, la empresa de ahorro e inversión recomienda que si ya establecieron buenos hábitos financieros, como liquidar las deudas que tenían pendientes, entonces se pueden enfocar en seguir con estas buenas prácticas como abrir un fondo mutuo de ahorro para el retiro o hacer aportaciones voluntarias a sus administradoras de fondos para el retiro y fomentarlas en pareja.