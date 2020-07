Cancún, QRoo.- El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, dio positivo a Covid-19, según lo dio a conocer él mismo en su cuenta de Twitter.

“Debido a mis acciones como Gobernador he llevado un monitoreo de mi salud, la prueba que me realicé esta semana ha resultado positiva a #Covid_19, me siento bien y en forma responsable me mantendré en casa siempre atento a las acciones de @GobQuintanaRoo. #JuntosSaldremosAdelante”, escribió.

Este caso positivo se suma al de Rafael del Pozo Dergal, Secretario de la Contraloría del Estado de Quintana Roo y al de Catalina Portillo, secretaria del Trabajo y Previsión Social, quienes forman parte del gabinete estatal.