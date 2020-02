Cancún, QR. Una delegación de Quintana Roo con 15 empresas participa en la Vitrina Turística de Colombia, organizada por la Agencia Colombiana de Viajes y Turismo (ANATO) en la ciudad de Bogotá.

Darío Flota Ocampo, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), explicó que ésta es una de la ferias a las que el Caribe mexicano asiste con recursos propios, buscando reforzar el mercado sudamericano, principalmente el colombiano, que es uno de los que ha crecido a doble dígito hacia Cancún en los últimos años.

“Colombia es el cuarto mercado extranjero del Caribe mexicano sólo después de Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña con 238,333 pasajeros que llegaron a Quintana Roo durante el 2019, lo que representa una tasa de crecimiento de 12.5% anual”, expuso el funcionario.

Se acude en la búsqueda de ratificar alianzas con mayoristas y fortalecer la conectividad aérea con las principales ciudades emisoras de viajeros hacia México, añadió.

Y es que se trata de la feria considerada como la más importante de Colombia, que reúne a todo el sector turístico del cono sur; en el caso del Pabellón del Caribe mexicano se cuenta con una superficie de 108 metros cuadrados.

Flota Ocampo precisó que como parte de la delegación de Quintana Roo asisten: Royal Hotel, Tropical Incentives, Grupo Xcaret, Grand Fiesta Americana Coral Beach Cancún, Haven Riviera Cancún, Grand Velas México, Golden Parnassus All Inclusive Resort & Spa Cancún, Kore Tulum Retreat & Spa Resort, Canopy by Hilton Cancún, Hilton & Panama Jack Playa del Carmen, All Ritmo Cancún Resort & Waterpark, Bonvoyage, Presidente Intercontinental Cancún & Cozumel, Mexico Planners Cancún & Riviera Maya, Hotel Casa Maya Cancún, Royal Resorts, Caribe Mexicano y los destinos Cancún, Puerto Morelos y Tulum.

Expuso que la participación en Colombia forma parte de la estrategia de promoción que desplegará el CPTQ durante todo el año, la cual incluye campañas de publicidad en Canadá, Latinoamérica, Reino Unido, Alemania, Francia, España y Australia, además de que se tiene contemplado participar en las principales ferias internacionales, así como caravanas.

