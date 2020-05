Puebla, Pue. De seguir cerrado a vehículos la circulación en parte del primer cuadro del Centro Histórico de Puebla, propiciará riesgos de contagios por el Covid-19, más inseguridad, cierre de negocios y en consecuencia despidos, alertó la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), que llamó de nueva cuenta al ayuntamiento para quitar esa restricción.

El presidente de ese organismo, Marco Antonio Prósperi Calderón, señaló que la medida implementada desde el pasado 20 de abril, para inhibir más contagios, no está justificada y sólo afecta a los 970 negocios considerados como esenciales para operar como son proveedores de abarrotes y alimentos no procesados, farmacias y distribuidores de artículos médicos, ya que no son surtidos al estar impedido el paso a camiones con mercancías.

Prósperi Calderón dijo que de los autorizados para funcionar en el corazón de la ciudad durante esta pandemia, que son 970, 30% ha cerrado al no tener ventas.

Desde su punto de vista el hecho de que no entren los vehículos orilla a que haya más transeúntes sin mantener la “sana distancia” y, con ello, más riesgos de contagios, además que estén a merced de la delincuencia.

Agregó que cada uno de esos negocios emplea de cuatro a cinco personas, quienes están en riesgo de ser despedidos en caso de que la alcaldesa poblana Claudia Rivera Vivanco mantenga la restricción.

Focos rojos

El líder empresarial recordó que igual otros negocios en este momento cerrados por no ser importante su actividad, se mantienen como “focos rojos”.

Prósperi Calderón aseguró que levantar la restricción así como permitir por el ayuntamiento que, a partir del 18 de mayo, vayan abriendo comercios de otros giros, ayudará a mitigar el impacto de la crisis económica generada por la pandemia.

Asimismo indicó que los socios saben las medidas sanitarias a implementar en los establecimientos para el cuidado del personal y los clientes, entre ellas sólo recibir a un cliente, limpiar las áreas de atención en forma constante así como usar equipos de auto protección.

Refirió que hace dos semanas atrás tuvieron una videoconferencia con la alcaldesa en la que hicieron la petición, pero no hubo la respuesta de ese momento a la fecha.

