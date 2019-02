Monterrey, NL. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) Monterrey, Jorge Emilio Garza Treviño, afirmó que difícilmente habría una situación similar al conflicto laboral de Matamoros, Tamaulipas, pero si llegara a presentarse tendrían que reprimirla de inmediato.

Los patrones, dijo, tienen una buena relación con los trabajadores, hay incrementos de sueldo ligados a productividad y Nuevo León ha vivido una paz laboral por 30 años, “entonces vamos a seguir luchando para que esta paz laboral continúe”.

En este contexto, explicó que la situación que existe en la frontera se ha complicado por la llegada a Matamoros de diferentes sindicatos.

Esto ha provocado, refirió el presidente local de Canaco Servytur, que se empiecen a ir maquiladoras, principalmente del sector automotriz, tanto de componentes para la industria como de autopartes.

Expuso que la exigencia de los trabajadores de un incremento salarial de 20% y de un bono de 32,000 pesos se ha manejado como una extorsión a maquiladoras y empresas de la frontera.

Por ejemplo, dijo, en Matamoros hay un fabricante de volantes de autos que surte 80% a nivel global y tiene compromisos de entregas just in time con todas las marcas de automóviles, y si no envía las autopartes cae en penalización porque las armadoras tendrían que parar la línea de producción.

De ahí que, tanto esa empresa como otras maquiladoras, han preferido aceptar el 20/32 para “no caer en millonarias penalizaciones.

“Vimos con tristeza que esto (el conflicto) se fue a una embotelladora y a dos cadenas comerciales, una de ellas es socio nuestro; me habló el dueño explicándome la situación, me dijo esto es insostenible, me están haciendo un paro laboral dentro de mi supermercado”, comentó el dirigente.

El empresario tomó la decisión de desocupar a los trabajadores y en esas condiciones, recordó, hay 1,500 trabajadores en Matamoros.

“Aquí vimos un brote en esta semana en una de las cadenas más importantes de supermercados, esta situación no la vamos a tolerar, estamos unidos los empresarios, como líderes de centrales para conservar la paz laboral que hemos tenido los últimos 30 años”, advirtió el presidente local de Canaco Servytur.

En ese sentido, trascendió que el pasado fin de semana la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) en el estado, repartió volantes entre empleados de Walmart para buscar que se afilien al sindicato.

Al respecto, el presidente de Canaco Monterrey comentó que “nos llegó una carta de la central obrera (sin precisar si se trataba de la CROC) diciendo que los empleados les habían pedido apoyo, esto no es cierto, se están curando en salud, son ellos los que están extorsionando y alborotando a los empleados y esto no se vale”.

Embotelladora no va a huelga

Por otra parte, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje declaró inexistente la huelga prevista para el viernes en la embotelladora de Arca Continental de Matamoros.

La prensa local refiere que hay 25 empresas en paro ilegal y 48 lograron negociar 20% de aumento y el bono anual de 32,000 pesos.

El subsecretario de Empleo y Previsión Social de la Secretaría del Trabajo del estado de Tamaulipas, Enrique Salinas Garza, recordó que hasta la fecha hay 1,500 despidos y se está buscando hacer un censo para que busquen una oportunidad laboral a través del Servicio Nacional del Empleo.

