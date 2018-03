El sector comercio proyecta un incremento de entre 4 y 5% en los costos finales de los productos y servicios, pese a que pudiesen sacrificar utilidades.

El presidente en Querétaro de la Cámara Nacional del Comercio, Servicio y Turismo (Canaco-Servytur), Gerardo de la Garza Pedraza, aunó que permea la incertidumbre en este sector, por lo que aún no han definido los aumentos de sus precios finales.

A inicio de año, reconoció, algunos empresarios del sector propusieron elevar precios hasta en 20% (semejante al aumento porcentual del precio de la gasolina Premium); sin embargo, reiteró que el aumento no deberá rebasar el nivel de la inflación.

Explicó que si manejaran algún porcentaje se tomaría de referencia el inflacionario, es decir, entre 4 y 5%, que son los incrementos que ha habido de manera natural cada año.

Todos estamos a la expectativa, hay mucha incertidumbre, sigue el alza en el tipo de cambio (...) de manera local lo que se ve es que hay especulación (...) (Personalmente) no he tomado la decisión de cuánto tengo que aumentar, si nos vamos a solidarizar de manera global. Todo está en un aspecto ambiguo y eso no ha permitido tomar una decisión inmediata, seguramente en el transcurso de marzo empezaremos tanto comerciantes, empresarios e industriales a tomar decisiones , sostuvo.

Utilidades, el sacrificio

En este escenario, el empresario advierte que podría haber sacrificio en las utilidades que perciben, en caso de que los aumentos en precios no sean acordes con los aumentos en los costos de operatividad.

Sabíamos que el 2017 iba a ser un año complicado, entonces a lo mejor habrá que sacrificar algo de utilidades (...) De inicio habían pensado hasta 20% de incremento, lo cual es irreal, nos iríamos con una inflación, con un poder adquisitivo, es mucha la problemática, pero la misma situación nos va empujando, por eso estamos esperando para poder tomar una decisión adecuada , pronunció De la Garza.

Antes de concluir el primer trimestre podrían definir una decisión con respecto al alza en precios en este sector. Según la Canaco, 50% de los productos comerciables dependen en 50% del tipo de cambio, mientras que 100% depende del combustible.