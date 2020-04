Cancún, QR. La Cámara nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Cancún se pronunció en contra de promover amparos para no pagar impuestos durante la actual contingencia sanitaria por la pandemia de Covid-19 tal como lo han propuesto representaciones de esta misma cámara en otros estados del país.

Rafael Ortega Ramírez, presidente del organismo en Cancún, dijo que cada delegación de Canaco en el país es autónoma y libre de proponer o pronunciarse según crean conveniente respecto de los problemas del país, por lo que a nivel local adelantó que se pronuncian a favor del diálogo con el gobierno federal.

Hasta el momento se mantienen a la espera de apoyos efectivos por parte del gobierno federal, pues el dirigente empresarial consideró insuficiente el plan de recuperación económica anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, adelantó que no han considerado nunca declarar moratoria de pagos, aunque sí solicitan que el gobierno federal apoyos en cuanto al pago de las tributaciones para pequeños comercios.

Ortega Ramírez recordó que tras el endurecimiento de las medidas sanitarias, al menos 8,000 establecimientos dejaron de funcionar de un universo de 15,000 en toda la ciudad relacionados con servicios y comercio.

“Sobre todo estamos pidiendo que a través del gobernador Carlos Joaquín González se gestionen créditos blandos ante la banca de desarrollo que permitan a los pequeños negocios sortear no sólo el periodo de cuarentena, sino la reapertura de locales, pues esa etapa implicará resurtir mercancías, reincorporar personal y pago de otras cuestiones esenciales para el funcionamiento de los pequeños negocios”, explicó Ortega Ramírez.

En entrevista, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) en Cancún, Marcy Bezaleel Pacheco, adelantó que ante la evolución de la pandemia y el endurecimiento de las medidas restrictivas es muy probable que 28% de los restaurantes en Cancún no puedan reabrir sus puertas pasada la contingencia.

“Seguimos, sin embargo, con el pacto con el gobierno del estado de no correr a nadie, de pagar todos los seguros sociales; el Infonavit ya nos dio bastantes créditos, creo que ha sido el que se ha portado mejor y también el IMSS dio unos apoyos, que no son los que esperábamos, pero los hay”, dijo Marcy Bezaleel Pacheco.

Denunció además el corte de suministro eléctrico a varios establecimientos de la avenida Yaxchilán en Cacún.

Consideró esta medida como “provocación” por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pues además existe un pacto con el gobierno estatal para preservar a las plantillas de trabajadores de los restaurantes.

El líder restaurantero aseguró que 80% de los agremiados a Canirac firmaron el pacto con el gobierno del estado, lo cual se supone que les garantizaría no ser objeto de cortes en servicios básicos como luz, agua o servicios telefónicos.

Dijo entender que el gobierno federal no tiene que ver con este acuerdo, pero la acción fue realizada de manera muy inusual, a las 10 de la noche, por lo que consideró esta medida incongruente y hasta una provocación.

“El pacto que hacemos no se está llevando a cabo; el gobierno federal nos trata muy mal. Agradezco el apoyo del gobierno estatal, pero así no podremos seguir adelante. No es posible trabajar y mucho menos mantener a todos nuestros colaboradores”, dijo.

[email protected]

kg