Sindicato de Volkswagen realizará nueva consulta sobre acuerdo salarial

Puebla, Pue. El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen de México (Sitiavw) dio a conocer que la segunda consulta para que sus agremiados voten si aceptan o no el acuerdo salarial de aumento de 11% con la empresa, será el próximo 31 de agosto.



El pasado 5 de agosto, de los poco más de 4,835 trabajadores de la firma que participaron en la primera consulta para la aprobación del convenio de revisión salarial y contractual, 2,586 dijeron no, a pesar de que desde hace más de 15 años no alcanzaban un aumento de doble dígito.



A través de un boletín que circularon entre los trabajadores este miércoles 17 de agosto, se informó también por la representación sindical que solicitaron una prórroga al periodo de pre-huelga, hasta el 9 de septiembre.



Las votaciones se realizarán en las instalaciones de la empresa, ubicada en el municipio de Cuautlancingo, con la finalidad de que todos y cada uno de los trabajadores a quienes aplica el Contrato Colectivo de Trabajo emitan de manera personal, libre, directa y secreta su voto.



El horario será de las 13:30 horas a las 21:00 horas, con el fin de que los trabajadores de todos los turnos participen, además de que se garantice la participación de todos y obtener así el resultado que refleje de manera inequívoca la voluntad de la mayoría.



Es importante mencionar que la consulta será validada nuevamente por personal verificador del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.



“Compañeros trabajadores, estamos convencidos que con información veraz y oportuna estamos en condiciones de tener una participación eficaz, sabemos que con tu voto tenemos la posibilidad de tomar la mejor decisión y el resultado que se obtenga, sin duda, será en beneficio de todos”, cita el comunicado.



Tras el primer rechazo del acuerdo salarial, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, llamó a los trabajadores a reflexionar sobre la decisión que tomaron, porque se hubieran convertido en ese momento en los mejores pagados del país dentro de la industria automotriz.



Mientras que la postura de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) local, era que se daba una mala señal, poniendo en riesgo futuras inversiones de la empresa alemana en Puebla.



En este tenor, la firma alemana informaba el 4 de agosto que planea una inversión de 1,619 millones de pesos para su fábrica en Puebla, que incluye una nueva zona de producción.



