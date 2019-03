Ante diversas situaciones, como la poca claridad en las reglas de operación con la entrada en vigor de la zona libre en la frontera norte y la cancelación del proyecto de interconexión eléctrica de Baja California, industriales de Mexicali muestran preocupación ante la posible pérdida de competitividad del estado. / El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) delegación Mexicali, José Eugenio Lagarde Amaya, dijo a El Economista que a dos meses de entrar en vigor el programa de zona libre, propuesto por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que incluye incentivos fiscales como disminuir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a 8% y el Impuesto sobre la Renta (ISR) a 20%, del total de las empresas afiliadas a la cámara, 80% ha sido rechazada.

Lo anterior, debido a que no pueden aplicar las empresas que ya cuentan con algún incentivo fiscal por parte de otros programas o fondos como del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y del Instituto Nacional del Emprendedor, además de otros requisitos, por lo que consideró necesario una revisión al decreto para evitar trabas y que un mayor número de firmas puedan acceder a estos beneficios.

Explicó que primero, a partir del 1 de enero cuando entró en vigor, no estaba listo el Servicio de Administración Tributaria, por lo que muchas de las empresas batallaron para registrar su firma. Una vez que se regularizó el sistema comenzaron a aplicar regularmente, pero muchas empezaron a ser rechazadas.

“Tuvieron muchas trabas y muchas fueron rechazadas. Mucho de lo que se cantó en campaña que iba a ser en automático no fue el caso, pero lo que sí entró en vigor fue el aumento al doble del salario mínimo (...) No fue algo que nos impactó porque en la frontera tú como empresa para sobrevivir no puedes pagar el salario mínimo. Toda la industria paga de dos hasta tres veces el salario mínimo”, añadió.

Consideró que “sería excelente que el programa tenga un poco más de flexibilidad para que empresas tengan acceso a estos incentivos”.

Interconexión

Respecto a la cancelación por parte de la Secretaría de Economía del proyecto de interconexión entre el sistema eléctrico de Baja California y el sistema eléctrico nacional, Lagarde Amaya refirió que tendrá un impacto negativo en generación de empleos, además que restará competitividad al estado.

“Somos el único estado de todo México que no está conectado a la red nacional, nosotros estamos conectados a la red del sur de California, entonces el proyecto de la interconexión traía muchas oportunidades muy interesantes para toda la industria porque nos abría la puerta para más funciones de suministro. Ahorita estamos sumamente dependiente de las fuentes de generación de energía que tenemos en el estado. En el momento de interconectarnos se nos abre el abanico a muchas oportunidades de suministro”, puntualizó.

Acotó que era un tema que se veía como oportunidad porque atraería competitividad a la industria de Mexicali.

“Tuve la oportunidad de ver a la secretaria de Energía (Rocío Nahle) en una reunión mensual de Canacintra nacional y le comenté del proyecto, de la importancia de no cancelarlo. Dijo que lo tenía vigente (...) Sin embargo, hace un par de semanas se canceló oficialmente; no sé si porque se le va a dar prioridad a otros temas energéticos como las refinerías”, mencionó.

El presidente de Canacintra Mexicali explicó que ya estaba en proceso de licitación y quedaban siete empresas finalistas. “Son detalles que van pasando que nos preocupan, estamos con toda la disposición de trabajar con el gobierno federal, pero las señales que nos mandan nos preocupan”.

De acuerdo con Proyectos México, con fecha de actualización al 21 de enero del 2018, el proyecto 0716 Interconexión del Sistema Eléctrico de Baja California con el Sistema Interconectado Nacional “ha dejado de ser una oportunidad de inversión”.

El alcance del proyecto era la construcción, instalación, operación y mantenimiento de la Línea de Interconexión y tenía una inversión estimada de 1,100 millones de dólares.

En tanto, entre los retos a lo que se enfrentarán durante el sexenio destacan la comunicación con autoridades federales, temas de insumos energéticos y hacer frente a la rotación laboral que prevalece en diversas ciudades fronterizas.