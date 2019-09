Querétaro, Qro. El sector agropecuario de Querétaro se mantiene expectante ante la posible reducción presupuestaria para la rama económica, a través del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2020.

Para el próximo año se vaticina una reducción de 10,000 millones de pesos en el presupuesto asignado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), lo que impactará en la implementación de programas, explicó el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Carl Heinz Dobler Mehner.

“El gobierno federal indica que él no hará ninguna gestión especial para modificar, lo único que sabemos es que el presupuesto para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ahorita está previsto que haya una reducción de 10,000 millones de pesos”, pronunció.

A esto se suma la determinación que ha comunicado la dependencia federal a los secretarios estatales del ramo, en relación con que las gestiones presupuestarias deberán llevarlas a cabo directamente en el Congreso de la Unión.

“El secretario (Víctor Villalobos Arámbula) nos manifiesta que ellos no harán ninguna gestión para hacer una modificación que sea responsabilidad de productores o en nuestro caso, de los secretarios de desarrollo agropecuario, que hagamos los cabildeos con los diputados, para que se haga una modificación como lo fue el año pasado, ellos no van a contravenir las indicaciones o el presupuesto que tienen asignado por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, destacó.

La reducción prevista desde la Sader, dijo, impactará al sector, al tratarse de una rama productiva altamente demandante en recursos, así como un importante generador de economía a través de su participación en el mercado exterior.

“A pesar de que genera muchos recursos por medio de las exportaciones, no se le da esa compensación, precisamente no se le retribuye porque normalmente el apoyo gubernamental va enfocado a los pequeños productores que no son generadores, o sea, es una economía más de subsistencia más que de producción”, declaró el secretario.

Sin embargo, confió en que al menos se mantenga o incluso incremente el presupuesto que la entidad recibió en el presente ejercicio fiscal, ya que este año, manifestó, se tuvo una reducción de 53 por ciento.

Para este año, la dependencia recibió 200 millones de pesos de presupuesto estatal y 90 millones de pesos del federal.

Petición

En tanto, la Sader proyecta gestionar fondos ante la Cámara de Diputados y el gobierno estatal, en busca de lograr un incremento de al menos 20% en el presupuesto del estado asignado al sector agropecuario.

“Haríamos la petición con los diputados y con el propio gobernador (Francisco Domínguez Servién), de tal manera y podamos tener un complemento que nos apoyara en las partes estratégicas, pero sabemos que también hay una limitación por parte del recurso estatal, en virtud de que las participaciones también se ven afectadas por parte de la Federación”, expresó Dobler Mehner.

De igual modo, se realizarán gestiones ante la Comisión Nacional de Zonas Áridas para llevar a cabo obras de captación de agua, una de las principales necesidades que demanda el campo queretano.

