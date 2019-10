Guadalajara, Jal. Debido a que 65% de las empresas mexicanas muere antes de los cinco años por factores como la falta de productividad y baja inversión en tecnología, la Cámara de Comercio de Guadalajara alcanzó un acuerdo con IT Consultant para acercar la tecnología a las 30,000 empresas del sector comercio, servicios y turismo, afiliadas a ese organismo.

Previamente, el Centro de Análisis Estratégico Empresarial (CAEE) de la cámara, presentó los resultados del Estudio de Innovación Tecnológica y Digitalización de Procesos en las Empresas, mismo que arrojó, entre otros resultados, que 57% de los negocios en la zona metropolitana de Guadalajara toma decisiones de manera intuitiva.

“El 54% de los negocios no cuentan con presupuesto para implementar mejoras en innovación tecnológica o digitalización y en esta misma medida, son aquellas que no invierten en entrenamiento de sus recursos humanos”, señaló el vicepresidente del CAEE, Roberto Arechederra Pacheco.

De no cambiar esta tendencia, advirtió, “las empresas verán limitada su competitividad”.

Proyecciones

De acuerdo con el vicepresidente de Afiliación y Servicio al Socio de la Cámara de Comercio, Raúl González Chávez, con la implementación de soluciones tecnológicas por parte de los socios de cámara, se prevé una disminución de sus ineficiencias en 25%, incremento de 28% en ventas, aumento de la productividad en 16% y reducción de costos en 11 por ciento.

Por su parte, Diego Magallanes, director general de SAP Business One y SAP Business By Design –empresa desarrolladora del software de planificación de recursos empresariales que utilizarán los comercios que accedan a los beneficios de implementar soluciones tecnológicas a través de este acuerdo-, refirió que 95% de las pequeñas y medianas empresas (pymes) mexicanas no han adoptado la tecnología para automatizar procesos y obtener información en tiempo real.

“La velocidad en la que se mueve la economía digital demanda que las empresas, principalmente las pymes, se mantengan competitivas recurriendo a la tecnología como el habilitador para tomar mejores decisiones basadas en el análisis de información en tiempo real que derive en ofrecer mejores servicios y productos”, subrayó.

Temen por NOM-035

En otro tema, el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Xavier Orendáin De Obeso, se refirió a la entrada en vigor de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 035 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que entró en vigor este jueves.

Advirtió que los empresarios locales tienen temor a las visitas “agresivas” por parte de inspectores de la dependencia que, aun cuando no entraba en vigor la NOM 035, realizaban revisiones de Protección Civil a los establecimientos y amenazan con clausurarlos, por lo que temen que puedan aprovechar la nueva norma para amedrentar al sector.

“La principal inquietud o el temor es hacia estas visitas que se hacen de forma agresiva (…) Ha habido gente que ha tenido malas experiencias recientes con las inspecciones; nosotros como Cámara estamos listos para aquellas empresas que recibir inspecciones agresivas, nocivas o, sobre todo con indicios de corrupción, poder entrar al quite”, indicó el dirigente del comercio organizado en la entidad.

Aunque la NOM-035 obliga a las empresas de todos giros y tamaños a adoptar medidas para evitar daños psicosociales a los trabajadores como el estrés laboral y la ansiedad, así como prevenir el acoso y la violencia, Orendáin De Obeso aseguró que las empresas locales “hace mucho tiempo se dieron cuenta de la importancia de apostar por sus colaboradores”.

