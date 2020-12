Querétaro, Qro. La industria restaurantera cierra el 2020 con una nueva caída en ventas, menguando la recuperando de este de sector y dejando en riesgo de cierre a 50% (300) de las unidades asociadas a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), delegación Querétaro.

La mitad de los 600 establecimientos asociados enfrenta un difícil entorno, debido a que no se ha logrado tener una recuperación de los ingresos, ante las afectaciones provocadas por la pandemia de Covid-19, refirió el presidente de Canirac Querétaro, Octavio Mata Rivera.

"Hay muchísimos (en riesgo de cierre), hoy más que nunca están preocupados porque para nosotros diciembre es una temporada donde nos iba muy bien, era una temporada alta, recuperábamos parte de lo que se había perdido en el año, pero no fue así, se la están viendo muy difícil, son muchos los negocios que están hoy en ese sentido. (...) Más de 50% se encuentra en esta condición, que es preocupante porque ahora viene la cuesta de enero y no sabemos cómo la vamos a poder sobrellevar", dijo.

La recuperación promedio de ventas ha caído de 45% -reportado entre septiembre y octubre- a 25% actualmente, en relación con el nivel de ventas de 2019. A partir del 28 de noviembre el estado aplicó nuevas restricciones, para los restaurantes se limitó el horario de cierre a las 20:00 horas de lunes a sábado, a 50% de aforo y los domingos sólo con servicio a domicilio.

"Seguimos bajando, desgraciadamente no hemos repuntado, creo que la situación no nos está ayudando mucho, hay mucha incertidumbre por el tema de los semáforos que está habiendo en otros estados (...) toda esta incertidumbre nos afecta a nosotros, la gente está esperando a ver qué va a pasar, es un tema preocupante porque al final de cuentas es un tema económico. (...) Ahora puedo decir que nos está bajando mucho la actividad y estamos preocupados porque no sabemos cómo se va a comportar enero", comentó.

Octavio Mata Rivera reiteró que diciembre solía ser un mes de recuperación económica para los restaurantes, siendo incluso uno de los periodos con mayor afluencia; sin embargo, este año será la excepción. Entre el 24 y 25 de diciembre, los socios de la cámara reportaron solamente 30% de las ventas que tuvieron en las mismas fechas del año anterior.

Para el cierre de 2020, los negocios asociados a la cámara alistan una serie de ofertas de paquetes para consumir en casa, con la finalidad de diversificar las posibilidades de venta.

“Va muy lento (la reservación de alimentos para fin de año), no como quisiéramos que fuera, por eso las campañas que sacamos en redes sociales para que compren las cenas de navidad en los restaurantes favoritos. (…) También estamos preocupados porque no sabemos cómo se va a presentar la cuesta de enero, en qué condiciones podamos operar el 10 de enero", apuntó.

De acuerdo con la cámara, en el estado radican 9,400 negocios dedicados a la venta de alimentos y bebidas, que hasta antes de la pandemia generaban 60,000 empleos directos y 120,000 empleos indirectos.

