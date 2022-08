CPTQ promueve al Caribe mexicano en Canadá

Cancún, QR. Para continuar reforzando la presencia del mercado canadiense en el Caribe Mexicano, el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, que dirige Darío Flota Ocampo, organizó una caravana de promoción en Canadá, que incluyó las principales ciudades emisoras de visitantes hacia los destinos de la entidad desde ese país; Toronto, Ottawa y Montreal.

“De cara al cierre de año y nuestra temporada más fuerte, invierno, intensificamos la promoción del Caribe mexicano para compartir las novedades de los destinos turísticos a los agentes de viaje canadienses y sobre la conectividad aérea”, expuso.

“Actualmente llegan a Quintana Roo vuelos directos desde: Calgary, Kitchener, Montreal, Quebec, Toronto y Vancouver, y para los meses de octubre y hasta abril, ya están disponibles más vuelos desde los aeropuertos de: Edmonton, Hamilton, London Ontario, Moncton, Ottawa y Regina; además del aumento en frecuencias desde Toronto”, agregó Flota Ocampo.

El Roadshow Canada se realizó del 22 al 26 de agosto e incluyó reuniones uno a uno con tour operadores y aerolíneas, eventos y presentaciones ante la industria turística y prensa, además de seminarios impartidos ante un total de 300 agentes de viajes, en las tres ciudades.

Algunos participantes fueron Air Canada Vacations, Westjet, Air Transat, Sunwing, Travel Leaders, entre otros, mientras que por parte de la delegación de Quintana Roo asistieron a esta caravana de promoción la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya, Asociación de Hoteles de Cozumel, Courtyard Cancún Aeropuerto, Fiesta Americana Condesa Cancún All Inclusive, BlueBay Resorts, Flamingo Cancún, El Cozumeleño Beach Resort, The Westin Cozumel, Shuttle Central, Grupo Lomas, The Reef Resorts, Palace Resort & Le Blanc Spa Resorts, Grupo Presidente By IHG, Crown Paradise Club Cancún & Sensira Resort & Spa Riviera Maya, Iberostar Hotels & Resorts y RIU.

Canadá es el segundo mercado en importancia para México, con 945,575 turistas captados en los primeros siete meses del año, es decir, 1,197.9% superior a los 72,857 que llegaron en el 2021, pero aún 37.8% debajo de los 1.5 millones de canadienses captados en el 2019.

De dicho mercado, Cancún captó en este 2022 un total de 524,981 viajeros, es decir, 55.5% del total que recibió México en el periodo de referencia.

