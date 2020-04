Puebla, Pue. El Consejo de Organismos Empresariales (COE) pidió al gobierno estatal que incremente 30% el monto de apoyos a las micro y pequeñas, ya que no les alcanzaría para reactivarse.

César Bonilla Yunes, presidente de la agrupación con más de 500 empresas, explicó que los financiamientos irían de los 10,000 a 20,000 pesos, pero 70% sería destinado para pagar deudas y servicios, mientras que el resto para cubrir otras necesidades.

Indicó que un apoyo único no es suficiente cuando la contingencia por el Covid-19 duraría hasta junio próximo, según algunos expertos, tiempo en que los micro y pequeños empresarios no tendrán ingresos y con el apoyo no les alcanzará para aguantar por estar cerrados.

Exhortó al gobierno estatal que analice esa propuesta que es una demanda de los socios, quienes han bajado cortina o cerrado oficinas por la emergencia sanitaria, esto desde finales de marzo.

Atrasos en pagos

Bonilla Yunes dijo que no hay apoyo que alcance, cuando tienen atrasos en pagos, por ejemplo en salarios acordaron algunos con sus empleados entre 50 y 75%, pero solo el mes de abril.

“Cómo harán -los empresarios- frente al mes de mayo sin dinero. El sentir de muchos de ellos es desalentador ante la crisis económica generada por la pandemia que México tardará en superar respecto a otros países”, abundó.

Indicó que cada negocio es distinto y no se pueden generar apoyos iguales, porque algunos han invertido más que otros en mejorar para dar un buen servicio, los cuales requirieron de préstamos en bancos, por ello deben ser estudiados los casos por separado.

El COE tiene asociaciones de restauranteros, consultorías, agencias de viajes, constructores, contadores y comerciantes.

En este tenor, el dirigente no quiso anticipar el quiebre de empresas porque es lo que menos quieren, pero sí pasará si no hay mejores apoyos sobre todo cuando esta contingencia durará más de lo pronosticado por autoridades federales y locales.

El Programa de Reactivación Económica hasta el momento tiene registradas 9,544 solicitudes para buscar apoyos.

La semana pasada, Olivia Salomón Vibaldo, titular de la Secretaría de Economía, informó que 6,030 corresponden a la economía formal y 3,514 a la informal porque no están dadas de alta ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT).