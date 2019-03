Puebla, Pue. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) local reportó que a 40 empresas se les debe el pago de algunas obras desde el cierre del 2018 por parte de las delegaciones federales sin que hasta el momento haya respuesta, por la falta de encargados de oficinas.

José Antonio Hernández González, presidente del organismo, explicó que los pendientes de pagos son de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como de la Comisión Nacional del Agua.

Sobre los montos, no los dio a conocer porque los afectados quieren mantener esa información en confidencialidad hasta que haya un acuerdo con las dependencias federales, ya que incluso han ido a oficinas centrales para solicitar que les paguen, pero sin respuesta.

Indicó que los constructores poblanos hicieron obras de conservación de carreteras, introducción de redes de agua y la reparación de inmuebles afectados por el sismo de septiembre de 2017.

Consideró que la licitación de proyectos federales debería ir a la par de los que emite el gobierno estatal; sin embargo, eso no ocurre porque se carece de representantes.

El dirigente estatal dijo que tampoco pueden presentar proyectos de obras para atender caminos, situación que preocupa a la CMIC porque está por terminar el primer trimestre y no ven licitaciones federales.

Pago inmediato

“El tema a resolver es que les paguen a los constructores por trabajos concluidos entre septiembre y octubre del año pasado, ya que también tienen a sus acreedores por el surtimiento de materiales”, apuntó.

A mediados del año pasado, el propio Hernández González relevaba que por obras de reconstrucción de iglesias y otros inmuebles del gobierno federal, el adeudo era de 20 millones de pesos, cuando las reparaciones se habían concluido en enero del 2018.

Comentó que si no hubiera sido por los 26 proyectos que lanzó el gobierno estatal a finales de febrero y que representan 2,141 millones de pesos en inversión, su sector estaría paralizado.

Recordó que los dos primeros meses del presente año no se tenían licitaciones de la administración estatal, debido a que había un encargado de despacho, pero con el nombramiento de un gobernador interino, se agilizó la presentación de proyectos.

Indicó que las empresas afectadas no pueden arrancar otras obras, por los adeudos, ya que se descapitalizaron al no cobrar hasta el momento, cuando el compromiso de las delegaciones federales era liquidarles al mes siguiente de terminar cada trabajo, lo cual no ocurrió y ahora no hay quien responda en pagar.