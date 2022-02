Monterrey, NL. El presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Francisco Solares Alemán, consideró que sería necesario revisar y analizar cómo se podría mitigar el impacto del impuesto verde, debido a que afectaría a los precios de los materiales y por ende al valor de la edificación.

Solares Alemán comentó a la prensa que está enterado del impuesto verde que se tiene que pagar en Nuevo León, que ya estaría afectando los precios del cemento en Tamaulipas y podría generar un aumento quizá a nivel nacional.

Esto les preocupa porque haciendo un promedio, la industria mostró una inflación del 15% en sus materias primas a finales de 2021, y su objetivo es evitar que se inhiba la reactivación económica.

Explicó que este impuesto es estatal, pero la CMIC delegación Nuevo León está tratando de que se revise “porque me comentaban que el monto del impuesto, es más alto que lo que vale el material, a lo mejor hay una desproporción que habrá que revisar”.

Por su parte, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, comentó este martes 22 de febrero que las mesas de diálogo con las cámaras han estado abiertas, y que este lunes 21 de febrero se reunieron por décima vez, con la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León para tratar el cómo se debe pagar este impuesto.

“Ayer tomó protesta el presidente de la CMIC delegación Nuevo León, leí (en la prensa) que el presidente nacional se vio sorprendido por el impuesto verde y que ambos dirigentes piden negociar y buscar descuentos”, destacó.

En contexto, dijo que este impuesto se envió al Congreso local y se votó a favor el pasado 15 de diciembre.

“La sorpresa son las pedreras que le cobraron al viviendero el impuesto y dicen que subió el precio hasta en Tamaulipas. Lo que no es justo es que vengan a pedir descuento, las pedreras lo cobraron (…) más que negociar, queremos cuentas claras de quién está cobrando este impuesto”, enfatizó el mandatario estatal.

Incierta recuperación

En otro orden de ideas, el presidente de CMIC nacional, estimó que de 2008 al 2021 tuvieron una baja del 37% en la facturación de las empresas, es decir, que están haciendo menos obra y esto se ha recrudecido por las políticas de la federación, “es una política que desde nuestro punto de vista no ayuda a la recuperación económica, porque ahí no se generan impuestos, no se paga IVA, y realmente, eso no ayuda a las finanzas del gobierno”.

Detalló que el tercer paquete de obras que se está anunciando es incierto, y ahora se busca que no pase lo que ocurrió con los dos paquetes anteriores, pues el primero salió en noviembre de 2019 y a la fecha no hay avance, debido a que es obra pública financiada con recursos privados y no existe la obligación de transparentar su ejecución.

La economía, “no se ha reactivado como esperábamos, en parte porque no hay confianza suficiente para invertir en el país. De los índices de confianza que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) cada mes, hay uno específico de la construcción, el rubro de mayor desconfianza es acerca de si es el mejor momento para invertir y estamos por debajo de 50 puntos, que sería el punto de equilibrio”, recalcó el dirigente nacional de CMIC.