CMIC Querétaro confía en que se transparentará dictamen de la caída de trabe

Querétaro, Qro. Después de que este domingo se reportó la caída de una trabe en una obra donde se construye un paso elevado, en la capital de Querétaro, el presidente de Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) local, Óscar Hale Palacios, confió en que se transparente el dictamen de lo ocurrido.

De acuerdo con el dirigente, no es común que ocurran este tipo de incidentes, por el contrario, se trató de un hecho atípico; no obstante, el proceso para montar la trabe era complejo, debido a una curvatura.

Además, aclaró que la empresa Soluntitec –responsable de colocar la trabe– no es parte de la CMIC en el estado; no es una empresa con la cual el gremio local esté familiarizada, aunque se tiene información de que ha hecho trabajos en otras entidades, incluyendo en la capital de Querétaro: “No es una empresa de cámara, entonces no es una empresa que para nosotros sea familiar”.

Óscar Hale consideró que el montaje no habría sido el problema, sino alguna deficiencia en el proceso constructivo, debido a que la obra no estaba en funcionamiento, sino que faltaban otros procesos para concluirla y que estuviera en condiciones de ser transitada.

Sin embargo, reiteró que se debe esperar a conocer el dictamen que emita el Colegio de Ingenieros Civiles del estado de Querétaro (CICQ) y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (Sduop), para saber a detalle qué derivó en la caída de la trabe.

“Yo creo que evidentemente lo darán a conocer (los estudios), no creo que vaya a quedar oculto o ser información que no podamos ver, seguramente va a quedar transparente, la autoridad no tiene nada que ocultar, menos el colegio de ingenieros. (…) Y a nosotros como constructoras nos sirve para experimentar en cabeza ajena definitivamente, malamente, pero experimentar para que no nos pase a ninguna constructora en el futuro”, declaró.

El presidente local de CMIC explicó que al haberse tratado de una licitación pública nacional, pueden participar constructoras de diversas entidades; aunque en Querétaro hay empresas locales con la capacidad y la experiencia para realizar este tipo de obras.

Hale Palacios planteó que aun cuando se trata de un caso aislado, las constructoras tendrán el reto de ganarse nuevamente la confianza de la ciudadanía.

Por ello, a través de la delegación de CMIC se seguirá pugnando por promover la participación de empresas locales, particularmente las de cámara en los proyectos que se desarrollen en la entidad.

Sanciones

Al respecto, el gobernador, Mauricio Kuri González, informó que la Sduop y el CICQ realizan los estudios que permitirán sancionar a la constructora en términos de la ley; el gobierno estatal confirmó que la estructura fue colocada durante la madrugada del domingo por la empresa Soluntitec.

Les comparto un mensaje respecto a la obra del puente en Av. Sombrerete.



Seré transparente con ustedes y les iré informando, en todo momento, las acciones referentes; en #Querétaro trabajamos con total imparcialidad y eficiencia.



Ese fue mi compromiso y lo voy a cumplir. pic.twitter.com/3fLEhr2MDE — Mauricio Kuri (@makugo) August 21, 2022

Fue el mediodía del domingo, cuando colapsó una de las trabes del puente que se construye como parte de la obra Paso Superior Vehicular de la intersección del Boulevard Bernardo Quintana y de la avenida Sombrerete; obra que el propio gobernador y el presidente municipal, Luis Bernardo Nava Guerrero, recorrieron horas antes de que ocurriera el incidente. Por el hecho no se reportaron daños a terceros ni personas lesionadas.

De acuerdo con información del municipio de Querétaro, hay antecedente de que la empresa Soluntitec fue contratada para la construcción de la subcomandancia Peña Flor, proyecto de obra que fue entregado a la administración en diciembre.

