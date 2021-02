Durante el año pasado, la Ciudad de México registró la peor calidad de la gestión del gasto federalizado entre los 32 gobiernos de las entidades federativas.

De acuerdo con el Índice de Desempeño de la Gestión del Gasto Federalizado (IDGGF) de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su Cuenta Pública 2019, la capital del país se ubicó en último lugar con 77.5 puntos, de 100 posibles (valor máximo), es decir, a menor puntaje corresponde una gestión menos adecuada de los fondos y programas considerados.

El IDGGF, formulado por la ASF desde la Cuenta Pública 2013, busca proporcionar una apreciación integral sobre la calidad de la gestión del gasto federalizado por los gobiernos locales; “para su determinación se consideran de manera ponderada variables e indicadores relacionados con los resultados de la gestión de los fondos y programas financiados con el gasto federalizado, que fueron fiscalizados en todas las entidades federativas”.

“El índice no es una valoración del desempeño de los gobiernos de las entidades federativas, sino únicamente se refiere a la gestión de los fondos y programas que se consideraron para su cálculo”, detalla el informe.

Para la determinación del IDGGF 2019 se consideraron el gasto federalizado programable (60%) y las participaciones federales (40%); la primera variable se integra por el indicador monto observado/muestra auditada (es el de mayor peso en el cálculo del índice, por ser un aspecto relevante en la valoración de la calidad de la gestión de los recursos federales transferidos); el nivel de ejercicio de gasto al 31 de marzo del 2020; entrega de los informes a la Secretaría de Hacienda sobre el ejercicio y destino de los recursos federales transferidos, y control interno.

En participaciones federales se midió el monto observado de la distribución y ministración de estos recursos por parte de las entidades a los municipios (por errores en la aplicación de las fórmulas de distribución; participaciones no entregadas a los municipios o ministradas con retraso; deducciones a las participaciones municipales, no justificadas; deducciones a las participaciones municipales, no pagadas a los terceros correspondientes por cuenta de los municipios), la entrega y publicación de la información prevista por la ley, existencia de fórmulas o criterios aprobados por la legislatura local, así como el ejercicio de estos recursos (monto observado/muestra auditada y control interno).

Durante el 2019, el IDGGF tuvo un valor promedio de 92.1 puntos, el mayor puntaje registrado. Las entidades que presentaron un mayor valor en el índice fueron Querétaro con 98.7 puntos (por tercera ocasión consecutiva), Guanajuato con 98.6, Tlaxcala con 97.8 y Quintana Roo con 97.5 puntos.

Por su parte, las de menor valor fueron Ciudad de México con 77.5 puntos (por primera vez en último lugar), Jalisco con 86.1 y Nayarit con 86.7 puntos.

Explicación

La gestión menos adecuada de los fondos y programas por parte de la Ciudad de México se explica, principalmente, por su rol en la fiscalización del gasto federalizado.

El año pasado el monto observado, que es el posible daño o perjuicio al erario, del gasto federalizado programable fue de 36,748.9 millones de pesos (3.1%, corresponde a recuperaciones operadas y 96.9%, al monto por aclarar). Esta cifra se concentra en cinco entidades (63.1% del total): Ciudad de México con 21.0%, Jalisco con 19.9%, Chiapas con 9.1%, Veracruz con 7.9%, y Oaxaca con 5.2 por ciento.

En este sentido, en el indicador monto observado/muestra auditada, la capital del país obtuvo el mayor porcentaje a nivel nacional, con 47.9 por ciento.

Por ejemplo, en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, enfocado en infraestructura, saneamiento financiero y del sistema de pensiones, protección civil y educación pública, la Ciudad de México mostró el mayor monto observado (132.6 millones de pesos) y el segundo mayor porcentaje en monto observado/muestra auditada (8.5 por ciento).

Importancia

¿Cuál es la importancia del gasto federalizado? En el 2019 ascendió a 1.92 billones de pesos (54.3% programable y 45.7% participaciones), que representó 33.1% del gasto neto total de la Federación (el Estado de México y la capital reciben los mayores montos de recursos).

Asimismo, el gasto federalizado significó, en promedio, 84.6% de los ingresos totales de las entidades, sin incluir los recursos por financiamiento, ni a la Ciudad de México, donde representó 56.1%; en tanto, simbolizó 71.7% de los ingresos totales de los municipios, según la ASF, aunque en las demarcaciones de mayor rezago social, que son la mayoría, esa proporción fue superior a 90 por ciento.

