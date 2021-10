Como fruto de la implementación del plan de reactivación económica para el sector turístico local, autoridades y empresarios dieron a conocer que ya se logró que la ocupación hotelera en la Ciudad de México se encuentre en 50 por ciento.

En conferencia de prensa, la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix Díaz, explicó que desde hace tres meses comenzó a implementarse este plan de recuperación que busca paliar los efectos negativos de la pandemia en el sector, el proyecto ha consistido en que cada martes se realicen mesas de trabajo con todos los sectores de la industria turística.

Manifestó que derivado de estas reuniones y del avance del plan de vacunación, donde más del 90% de la población mayor a los 18 años ya tiene una dosis de inmunización contra Covid-19, es que todas las cadenas turística de la capital ya están abiertas al 100 por ciento.

A la par, ya se lograron recuperar entre agosto y septiembre más de 9,000 puestos de trabajos formales pertenecientes al sector.

La titular local aseguró que además de incrementar el hospedaje actual, también, otro resultado que se está generando, es que para los próximos dos fines de semana de octubre ya hay reservaciones confirmadas que abarcan 80% de la ocupación hotelera.

La secretaria de Turismo indicó que este porcentaje previsto se está logrando por la promoción de los magnos eventos del Día de Muertos y el Gran Premio de Fórmula Uno.

“Para el 31 de octubre, que será el desfile de Día de muertos, muchos negocios del Centro Histórico se han registrado”, ahondó.

@Coparmex_CDMX agradece a la Sria. de @TurismoCDMX, @LaraPaola1 la invitación a participar en la presentación del Calendario de Actividades de #ReactivaciónTurística en @Catedral_CdMx. Excelentes propuestas que contribuirán a la #ReactivaciónEconómica y la generación de empleos. pic.twitter.com/CCPV5oj7yP — @Coparmex_CDMX (@Coparmex_CDMX) October 14, 2021

Por su parte, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Ciudad de México, Armando Zuñiga Salinas, resaltó que también por este trabajo de reactivación hace tres meses la Iniciativa Privada (IP) y autoridades locales efectuaron un convenio con la empresa consultora Royal Moratti.

Esta alianza equivale a una inversión por seis meses de un total de 3,800 millones de dólares proyectados, de ellos, ya se han asignado los primeros 200 millones en acciones de capacitación.

El trabajo de la empresa Moratti, hasta el momento, ha sumado 820 personas capacitadas que representan a 306 empresas y de ellos 317 son gerentes. Se han realizado 22 conferencias para un total de 77 horas y se han dado 280 horas de asesoría.

Asimismo, se han realizado visitas a 11 hoteles y se han escrito más de 600 páginas de informes estratégicos, así como se han creado en forma conjunta más de 80 estrategias de ventas.

“Con Moratti hace seis meses emprendimos la locura de buscar cómo, sin dinero, poder reactivar el turismo de la Ciudad de México. Al día de hoy si bien no traemos las cifras de del 2019, sí existe un crecimiento marginal y esperamos cerrar el año muy cercano a los niveles del 2019, inclusive en zonas con mayor crecimiento”, comentó el presidente de la Comisión de Turismo de la Coparmex capitalina, Armando Culebro Trujillo.

Sobre este punto, Zuñiga Salinas puntualizó que la importancia de efectuar estos trabajos radica en que el turismo representa 8% del PIB de la Ciudad de México.

“El sector turismo resulta fundamental para reactivar la economía de la Ciudad de México (...) tras meses de estar trabajando con Moratti vemos los avances de estas capacitaciones. Se han alcanzado los objetivos de dar mentorías especializadas y que las empresas operen sin que se paren sus actividades”, sostuvo.

Más alianzas

El presidente de la Comisión de Turismo de la Coparmex local informó que en estos meses de trabajo se lograron efectuar acciones y nuevas alianzas con diferentes grupos y asociaciones turísticas.

Dentro de ellas se encuentra el intercambio turístico con distintas embajadas, donde están incluídas la de Qatar, India, Colombia, Perú, Italia; el Certamen de Belleza Mexicana Universal 2021.

“Algo muy importante que resaltar es la firma del convenio de Coparmex Ciudad de México con ANCOTUR LGBT, representado por Mariano Osores, con el cual se planea trabajar de manera conjunta para reactivar el nicho”, agregó.

Paola Félix remarcó que este plan de reactivación continuará y como autoridad local seguirán apoyando al sector empresarial turístico, porque es fundamental como motor económico.

"Los necesitamos y cuentan con esta fuerza que estamos impulsando y proyectando para que exista una dinámica que genere mayores resultados”, planteó.

Resultados

Alberto de la Fuente, CEO de la consultora Internacional Moratti, dio a conocer que realizaron una segunda fase de estudio para lograr la recuperación del sector, cabe recordar que la primera etapa fue presentada hace tres meses.

En ese tenor, reveló que tras entrevistar a 16,000 personas de 17 países el resultado arrojó que 77% de la gente que llega al país, desconoce qué atractivos tiene la Ciudad de México.

“Los turistas del tipo Cliente 0 (aquellos que no conocen la ciudad) no logran mencionar un atractivo propio de la Ciudad de México, la mayoría de sus menciones hacen relación a la Riviera Maya o a las playas, mientras que en 92% de los focus group se menciona que no buscan información en agencias de viajes como primer canal”, subrayó.

Se llegó también a la conclusión de que si la urbe impulsa el turismo de eventos podría subir unos 8 puntos porcentuales de crecimiento proyectado.

rrg