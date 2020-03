Autoridades de la Ciudad de México entregaron en la alcaldía Xochimilco 2, 581 créditos para el autoempleo, con una inversión de 21.6 millones de pesos.

En el evento, la Jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum Pardo, comentó que estas acciones impulsan el crecimiento económico de la urbe, además de que se brindan nuevas oportunidades de emprendimiento a los ciudadanos.

“El día de hoy nos congrega un programa muy especial que es apoyo al empleo en la ciudad y se hace a la micro y a la pequeña empresa porque es ahí justamente en donde se genera más empleo. La mayor parte del empleo, el 80% del empleo se genera en los pequeños negocios”, señaló.

Sheinbaum Pardo informó que este año se tiene contemplado un monto de 400 millones de pesos para los microcréditos que otorga el Fondeso, a fin poder otorgar cerca de 50,000 de ellos para impulsar el desarrollo económico en la Ciudad de México.

Además, dijo que es un programa único en el país, ya que anteriormente se cobraba el 34% anual y desde el inicio de su administración, únicamente se tiene una tasa del 6% anual.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Fadlala Akabani Hneide, destacó que en lo que va de la administración actual se han entregado un total de 49, 675 créditos, por una suma total de 473.4 millones de pesos, que representan la generación y preservación de 75, 474 empleos tanto de micro, pequeñas y medianas empresas, así como de autoempleos.

“La instrucción en una ciudad innovadora y de derechos es motivarlos a implementar un modelo de desarrollo que sea sostenible e incluyente. No puede haber desarrollo económico si no erradicamos la desigualdad y tampoco si no apoyamos a la ciudadanía que está dispuesta a emprender”, agregó.

El titular de Sedeco refirió que buscan fomentar la independencia económica de las mujeres, así como contribuir a reducir la brecha de género, por esta razón 75% de los créditos se han otorgado a las mujeres y se ha capacitado a 60,349 de ellas.