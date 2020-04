La secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Rosa Icela Rodríguez, informó sobre las acciones de sanitización que han efectuado en espacios públicos y que tienen como objetivo mitigar la propagación del Covid-19. De igual forma, afirmó que por la declaratoria federal de la Fase 3 se reforzarán estas medidas.

En videoconferencia de prensa, explicó que realizó la sanitización de 496 espacios públicos de la urbe, abarcando desde mobiliario urbano, parques, explanadas, monumentos, Centros de Transferencia Modal (Cetram), entradas y salidas de estaciones del Metro y Metrobús, así como diversos cruces viales.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), Jesús Esteva Medina, informó que se han invertido 2 millones de pesos para llevar los procesos de desinfección y limpieza; además están trabajando 40 brigadas, cada una integrada por cuatro personas.

Precisó que cada brigada ha estado utilizando equipos de aspersión manual o motorizada; también hidrolavadoras de alta presión, y una solución que tiene hipoclorito de sodio diluido.

“Son cerca de 496 sitios atendidos al 20 de abril (...) 84 estaciones, 105 entradas y salidas de Metro, 84 estaciones de Metrobús, diferentes vialidades (como Periférico Oriente, Canal de Chalco y Chapultepec) donde, como les mencionaba, tenemos detectada alta afluencia peatonal y tres Cetram”, expuso en su intervención.

Rosa Icela Rodríguez indicó que también se mantienen labores de sanitización en 13 Centros Penitenciarios capitalinos, seis especializados de Atención a Adolescentes, y de Sanciones Administrativas y de Integración Social “El Torito”.

“La sanitización cubre cerca de 1.1 millón metros cuadrados, que equivale a la superficie de los penales de la Ciudad de México; el Centro Varonil de Reinserción Social, Santa Martha Acatitla, los preventivos varonil Sur, Norte y Oriente, que son los de mayor extensión”, recalcó.

Medidas han funcionado

La secretaria de Gobierno de la Ciudad de México afirmó que por medio un estudio saben que 98% de los establecimientos del Centro Histórico de la capital han estado cerrados desde la Declaratoria de Emergencia Sanitaria de la urbe.

Incluso, reiteró, hay camionetas del Instituto de Verificación Administrativa y del Gobierno de la capital que están vigilando las calles de esta zona de la capital para que verifiquen el cierre de negocios.

“Entonces estamos en la vigilancia y también en la suspensión de actividades de varios de ellos, aproximadamente son arriba de 30 negocios que se han cerrado y que han permanecido así por no acatar las instrucciones (...) No se trata de perseguir por perseguir, sino se trata, precisamente, de cerrar aquellos lugares en donde haya congregaciones y no se practique la Sana Distancia”, sostuvo la funcionaria local.

