La tasa de informalidad de la Ciudad de México no es la más alta del país, incluso se encuentra por debajo del promedio nacional. Sin embargo, esto no significa que sea un tema menor, es justo la formalización del empleo uno de los grandes retos que tiene el gobierno capitalino, reconoció Soledad Aragón Martínez, titular de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE).

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la Ciudad de México cinco de cada 10 ocupados son informales (49.03%), es decir, no tienen prestaciones ni seguridad social. “Una de nuestras prioridades, sino es que la prioridad del gobierno de la ciudad es mejorar la calidad del empleo. El eslogan principal de este gobierno es una ciudad innovadora y de derechos y, cuando hablamos de derechos, nos referimos a absolutamente todos los derechos, y uno fundamental es el derecho a un trabajo digno o decente”, dijo en entrevista con El Economista.

¿Cómo mejorar la calidad del empleo? La titular de la STyFE aseguró que es un trabajo que requiere cubrir varios “flancos” y ya tienen un plan diseñado para ello que consiste en formalización y promoción de trabajo digno, en especial, para los grupos vulnerables como las trabajadoras del hogar. “Por un lado, que el empleo nuevo que se genere sea empleo formal y, por otro, transitar de la informalidad a la formalidad”, explicó.

El primer paso es concientizar a los centros de trabajo, en especial, a las pequeñas y medianas empresas, a generar empleos formales. Aunque no ha sido una labor sencilla, pues la mayoría de estas unidades económicas son informales.

En ese sentido, la secretaria mencionó que para complementar el trabajo de transición a la formalidad ha requerido tener procesos burocráticos más ágiles y transparentes.

El otro flanco que blindará el gobierno capitalino para reducir la informalidad es la generación de empleos dignos, con prestaciones de ley y seguridad social. La primera acción es reforzar el diálogo social con el sector empresarial; la segunda, fomentar la creación de nuevos negocios, pero formales.

“Estamos trabajando para que se conformen cooperativas, pero que nazcan formales. Para que un empleo sea formal, necesariamente la empresa tiene que ser formal. Estamos generando que estas cooperativas nazcan formales, haciendo nosotros el trámite. Tenemos un acuerdo con el Colegio de Notarios para que nos ayuden con el acta constitutiva y después nos trasladamos a la Secretaría de Hacienda, al SAT, para que la empresa se dé de alta”, detalló Soledad Aragón.

Formalización

Según el Inegi, la principal fuente de trabajo informal son los micronegocios y, en segundo lugar, los gobiernos estatales y municipales.

Este año, la STyFE tiene puesto su foco en la formalización de los micronegocios, eliminando la sobrerregulación, una de las razones por las cuales los pequeños establecimientos se quedan en la informalidad.

“Si nosotros lo hacemos más fácil y a través de una plataforma, para que no tenga que estar el pequeño empresario entregando papeles, que le digan ‘te doy el permiso si me das tanto dinero’. Si ya lo hacemos digital, no sólo eficientamos, sino también ponemos candados a la corrupción. Estamos trabajando políticas integrales con varias dependencias”, agregó Aragón Martínez.

En tanto, en el sector gobierno, al menos en el capitalino, la autoridad laboral ha comenzado a diseñar mecanismos que permitan formalizar a trabajadores de las diferentes dependencias, aunque el presupuesto no es suficiente para formalizar a todos, se tienen que comenzar a dar los primeros pasos, reconoció.

Impacto mayor para mujeres

La informalidad discrimina, el trabajo sin prestaciones y seguridad social afecta particularmente a las mujeres en la capital, la razón principal es la falta de flexibilidad laboral en los centros de trabajo.

“¿Por qué las mujeres van más al mercado informal?, pues porque tienen que buscar flexibilidad de horarios para poder combinar el trabajo remunerado y el trabajo del hogar. Finalmente, son ellas, por temas culturales, por temas de prácticas muy arraigadas, quienes se dedican a las labores de cuidado”, enfatizó la funcionaria capitalina.

Por ello, el gobierno de la Ciudad de México desarrollará un sistema integral de cuidados que permita que las mujeres se incorporen al mercado laboral formal y que las actividades de cuidado de los niños, adultos mayores o personas con discapacidad recaigan en ellas.

