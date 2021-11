La Ciudad de México recuperaría hasta bien entrado el año 2022 todos los empleos perdidos por la contingencia sanitaria que se ordenó en 2020 y 2021 para contener la pandemia de coronavirus.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno en la capital, reconoció que pese a los esfuerzos en materia de reactivación económica, todavía existe un déficit en generación de empleos para volver a estar en los niveles pre-pandemia.

En los últimos tres meses hemos sido la entidad que más ha crecido en empleos. En este mes fueron alrededor de 27,000 empleos nuevos formales los que se generaron. Hay un sector de la población que depende mucho de la entrada de las oficinas, particularmente es el sector que se dedica a la limpieza de las oficinas, que ahí son alrededor de 120,000 empleos que se perdieron, prácticamente desde los primeros meses de la pandemia y ahí, aún no se han recuperado”, dijo.

Claudia Sheinbaum dijo que el sector de oficinas aún no se encuentra operando al 100%, por lo que esto ha implicado que no se den nuevas contrataciones.

“Construcción todavía no está al máximo, pero se está recuperando, comercio también se está recuperando de manera muy importante, servicios, también, pero estos servicios de limpieza, que muchos eran por empresas de outsourcing, que todavía se siguen permitiendo este tipo de empresas, todavía no se recupera porque las oficinas no han llegado al 100 por ciento”, expuso.

Sheinbaum reveló que ya están reuniendo con las empresas que tienen oficinas para conocer si se implementarán cambios en los esquemas de trabajo y con ello tener una mejor radiografía del sector.

A partir de estos diálogos con la iniciativa privada, Sheinbaum Pardo informó que la mayoría de las empresas de oficinas para los primeros meses del próximo año ya comenzarán a operar con una mayor capacidad.

“Si no a 100%, a 80%, de todas maneras, si regresan a 80%, a 70%, el servicio de limpieza tendría que ser al 100 por ciento. Entonces, nosotros estamos esperando que en los primeros meses del próximo año se recupere este sector”, acentuó.

A la par, reveló que se encuentran elaborando un plan para el 2022 para ampliar más opciones de empleo.

“Vamos a generar el próximo año para que haya otras oportunidades de empleo, particularmente para mujeres de escasos recursos que son, precisamente, el empleo que hoy migró a empleo no formal”, dijo.

Sí hay recuperación

Sheinbaum Pardo aseguró que en la ENOE del Inegi ya se recuperaron todos los trabajos que se habían perdido, sin embargo, el pendiente es en el empleo formal que registra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Reveló que por las modificaciones que se hicieron al outsourcing se espera que no se genere la disminución estacional de diciembre.

“Prácticamente se les dejaba de contratar a los trabajadores y se les contrataba de nuevo en el mes de enero-febrero”, reiteró.

De acuerdo con el reporte mensual del IMSS, la capital en julio registró 10,271 nuevos puestos de trabajo, en agosto 21,572, en septiembre 22,864 y en el mes de octubre 26,453, siendo este mes la cifra más alta en lo que va del año.