Como parte de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria de la Ciudad de México por el Covid-19, autoridades locales ampliaron la suspensión de actividades no esenciales.

La medida se publicó este jueves en la Gaceta Oficial de la urbe, donde se estipuló que esta durará hasta el 31 de mayo. De igual forma, se instruyó al Instituto de Verificación Administrativa para que garantice el cumplimiento de estas medidas que buscan evitar la propagación del virus.

“Se exhorta a toda la población residente en la Ciudad de México, incluida la que arribe a la misma procedente del extranjero y de otras entidades, a no participar en actividades laborales no esenciales, a cumplir resguardo domiciliario corresponsable del 1 de abril al 31 de mayo del 2020. Se entiende como resguardo domiciliario corresponsable a la limitación voluntaria de movilidad, permaneciendo en el domicilio particular o sitio distinto al espacio público, el mayor tiempo posible”, detalló el documento.

También se estipuló que las alcaldías ayudarán en verificar que se cumpla la suspensión de actividades, además de que realizarán “lo relativo a la verificación de tianguis, mercados sobre ruedas y festividades que se realicen en sus respectivas demarcaciones de acuerdo con sus usos y costumbres”.