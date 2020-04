Emergencia sanitaria

CCE de Puebla lamenta la falta de estrategia en plan de AMLO ante pandemia de coronavirus

El dirigente local del CCE, Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, destacó la importancia de apoyar a la sociedad, no obstante, si no se otorga certeza de empleo o una economía estable no habrá programa social que ayude a asegurar el bienestar de cada uno de los mexicanos.