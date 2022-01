Puebla, Pue. A pesar de que en el 2019 en el Congreso del estado se aprobó reformar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, para garantizar que 80% de las compras que hagan los gobiernos locales sea con micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) asentadas en la entidad o constituidas por poblanos, hasta el momento no se ha cumplido, destacó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco.

Indicó que en este periodo de pandemia habría sido de ayuda para los distintos sectores comerciales y de servicios que las autoridades en funciones se inclinaran por hacer su gasto en el mercado interno, pero no está ocurriendo.

En su momento, el entonces diputado local, Oswaldo Jiménez López, quien propuso la reforma a esa ley, explicó que en el 2018 el gasto del ejercicio en bienes y servicios por parte del gobierno estatal fueron 7,000 millones de pesos, lo que significaba un universo de oportunidades para las empresas y que esto pudiera ayudar a su consolidación.

Alarcón Rodríguez refirió que vieron positiva la reforma, pero no han visto efectos para la Iniciativa Privada en aumentar el consumo interno a favor de comercios de todo tipo o prestadoras de un servicio técnico.

Recordó que estaba entre los puntos de la agenda de peticiones del sector a las autoridades locales, porque había desventajas respecto a foráneos para lograr un contrato, estos últimos con la posibilidad de castigar sus precios para ser proveedores, lo cual un empresario poblano no puede hacer porque es poner en riesgo su ganancia.

Precios

No obstante, consideró que a la Ley de Adquisiciones habría que modificarle el porcentaje de precios que se presentan para competir, porque si bien las firmas del estado tienen la posibilidad de subirlos 2 o 3%, esto no conviene en términos de ganancia, por ello, sugieren que esa diferenciación sea mejor de 15%, lo cual ayudaría a que las proveedoras de papelería, materiales para obras públicas, de electrónicos, entre otros, no castiguen sus costos en una licitación.

Puntualizó que tampoco se ha logrado tener comités de adquisiciones en los gobiernos estatales y municipales, donde los organismos privados tengan representantes para hacer sugerencias de proveedores, pero garantizando la calidad y que cumplan con tiempos de entregas.

“Es un tema de voluntad política y hemos querido acercarnos a las autoridades sobre todo estatales, lo cual está pendiente desde el año pasado, para insistir en que se hagan compras a empresas poblanas, pero no vemos respuesta concreta”, ahondó.

Consideró que también se hubieran salvado decenas empleos con compras por parte de las autoridades cuando estaba más grave la pandemia de Covid-19; sin embargo, tampoco pasó y la recuperación económica va a “pasos lentos”.

Indicó que el mejor cliente para los empresarios será siempre el gobierno de cualquier nivel, porque se manejan volúmenes altos de pedidos, por ello espera que se cumpla con la ley mencionada, ya que así el mercado interno mantiene un ritmo que se refleja en estabilidad económica y laboral.