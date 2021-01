Querétaro, Qro. Tras casi diez meses de inactividad intermitente, cantinas y bares del estado enfrentan un complejo escenario, marcado por la falta de liquidez, el acumulamiento de pasivos, la renovación de licencias y la suspensión de actividades en la que los ha mantenido las restricciones sanitarias para contener la pandemia por Covid-19.

Entre los 45 negocios que agremia la Asociación de Cantinas Tradicionales, Pulquerías y Bares de Querétaro, 80% está en riesgo de cerrar si continúan en suspensión de actividades, informó el presidente de la asociación, Daniel Pérez Murillo.

“Nosotros ya no podemos aguantar más, somos un gremio que hemos trabajado muy bien, en conjunto con las autoridades de salud y no sé por qué no se nos permite estar abiertos. La actividad es esencial para todos nosotros, nuestro gremio se está muriendo, es un gremio pequeño, somos alrededor de 45 negocios y damos trabajo a más de 3,000 personas”, pronunció Pérez Murillo.

Actualmente, acumulan deudas por más de 50 millones de pesos, por concepto de pagos de renta, impuesto, renovación de licencias de funcionamiento, licencias para venta de alcohol y demás refrendos que se suman en este inicio de año.

En este contexto, se manifestaron trabajadores y propietarios de negocios con giro de cantinas, bares y pulquerías, con la finalidad de solicitar diálogo con las autoridades locales, así como la reapertura del sector. La movilización de este jueves, a las afueras del Palacio de Gobierno del estado, surge tras no recibir respuesta del pliego petitorio que la asociación emitió el 12 de enero a los gobiernos estatales y municipal.

Una de las principales propuestas es que se les permita abrir en apego a los lineamientos con los que operan los restaurantes, debido a que -argumentaron- en el caso de las cantinas también se ofrecen alimentos.

“Nosotros lo que hemos estado pidiendo es un piso parejo para todos y trabajar en la modalidad restaurante, porque en la cantina se come, entonces no sé por qué no nos han permitido abrir, ya no aguantamos más, la presión es muy grande económicamente tanto para nosotros como empresarios como para todos nuestros trabajadores”, expuso.

El empresario comentó que estos giros se encuentran olvidados por las autoridades locales, debido a que no han podido tener diálogo directo para plantear las problemáticas que enfrentan y las necesidades de apoyo.

“Pedimos la apertura como restaurante, apegándonos a todos los protocolos de salud, la reactivación de la economía, piso parejo, a nosotros sin más ni más nos cierran, dado que somos negocios pequeños, pero que mantenemos muchas familias, esa es la principal causa, desde que inició la pandemia en marzo pasado solamente hemos trabajando mes y medio, no podemos más con todos los gastos, entonces sí queremos que vaya saliendo un flujo de efectivo. Para nuestro gremio no ha salido ningún apoyo. Esto nos representa un olvido por parte de las autoridades”, dijo.

El empresario refirió que los establecimientos de este giro no representan un foco de infección, debido a que -argumentó- dentro del periodo que se les permitió abrir (del 28 de septiembre al 19 de diciembre) no se tuvo conocimiento que los giros de cantina, pulquería o bar fuera el centro de suspensiones por incumplir con protocolos.

Otra de las peticiones ha sido que se estudie la posibilidad de condonar el pago de renovación de las licencias para venta de alcohol (impuesto estatal) y de funcionamiento (impuesto municipal), debido a que la nula oportunidad de apertura se traduce en cero ingresos.

También han planteado que se emitan apoyos gubernamentales; que de ser necesario se realicen mesas de trabajo en coordinación con autoridades en materia de salud para constatar una nueva apertura segura, entre otros puntos.

Actualmente el estado se encuentra en escenario C, dentro de la medición epidemiológica, en el cual están suspendidas las actividades de bares y resto de centros nocturnos, así como espacios de entretenimiento, como teatros.