Avanzan las primeras solicitudes para el pago de vehículos despojados el 5 de enero

Culiacán, Sinaloa, a 16 de enero de 2023.- Durante su Conferencia Semanera, el gobernador Rubén Rocha Moya dio a conocer que ya se tienen las primeras 25 solicitudes de igual número de ciudadanos a quienes se les apoyará económicamente a manera de indemnización por el despojo de su vehículo sufrido durante el jueves 5 de enero.

El mandatario estatal garantizó que se apoyará a todo aquel ciudadano que haya padecido esta situación, y que no haya tenido su vehículo asegurado, para lo cual deberá presentar primeramente su denuncia ante la Agencia del Ministerio Público correspondiente de la Fiscalía General del Estado, para obtener de parte del Gobierno del Estado un cheque por el monto equivalente al 80 por ciento del valor de la unidad, establecido en el “Libro Azul”, hasta por un máximo de 200 mil pesos.

“Ese es el compromiso, ya creo que tenemos algunas solicitudes, tenemos 25 solicitudes. Ya les pedí yo que revisen rápidamente, todo el que llene requisito hay que pagarle lo que corresponde de acuerdo con la convocatoria para apoyar a la gente que perdió su carro. Vamos a apoyar a aquella gente que tiene limitaciones para pagar el seguro y no lo hace por esto o aquello y ahora le tocó la desgracia de que se lo quitaran y eso lo calificamos como un robo de vehículo porque así debe calificarlo también la aseguradora para aquellos que tienen seguro. No es la misma que digan es un carro que me quemaron, a que es un carro que me robaron y después yo no supe qué hicieron con él, pero a mí me lo robaron”, precisó.

Por ello, el exhorto que hizo el gobernador Rocha es acudir a interponer la denuncia para iniciar con el trámite del pago de este apoyo económico, mismo que se realizará sin intermediarios. “No hay mayores exigencias más que eso, que no haya coyotaje, nada que le digan fíjate que yo te lo saco en un dos por tres, no, se los saco más rápido yo que los que les digan. Yo ya les dije, llegan, llenan el requisito y por favor tengan listo el cheque para que se los paguen”, reiteró.

El mandatario estatal pidió al secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, que diera a conocer los requisitos de este programa de apoyo, y al respecto, el funcionario explicó que fue el pasado jueves 12 cuando se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa un acuerdo extendido por el titular del Ejecutivo en el cual se dan a conocer las reglas de operación para el programa de apoyo a personas propietarias de vehículos afectados por los hechos ocurridos el día jueves 5 de enero de 2023.

“Como lo instruyó, gobernador, el programa va dirigido a aquellas personas físicas que hayan visto afectada, mejor dicho hayan tenido una pérdida total de su vehículo con motivo de los hechos del día ya mencionado. El programa tiene cobertura estatal y comprende un pago del 80 por ciento del valor del vehículo conforme a la guía del llamado Libro Azul. Es una guía efectiva que en el mercado suele ser referencia. El 80 por ciento hasta por una cantidad máxima de 200 mil pesos”, informó.

Inzunza Cázarez añadió que las instancias encargadas de darle atención al programa son la Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección de Gobernabilidad Democrática, así como la Comisión Estatal de Víctimas.

Los requisitos que los propietarios de dichas unidades deberán presentar son una copia certificada de la denuncia de hechos presentada ante la Fiscalía General del Estado, original y copia de la documentación que acredite la propiedad del vehículo, copia del recibo de pago de la tarjeta de circulación 2022, que demuestre que se encontraba al corriente en el cumplimiento de esta obligación al 5 de enero del 2023, original y copia de una identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional), y original y copia de un comprobante de domicilio con antigüedad no mayor de tres meses.

Cabe destacar que la convocatoria de este programa de apoyo se mantendrá abierta hasta el 20 de enero, y la ventanilla receptora será la Dirección de Gobernabilidad Democrática de la Secretaría General de Gobierno, ubicada en el segundo piso de Palacio de Gobierno, con un horario de lunes a viernes, de 8 a 3 de la tarde.